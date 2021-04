Muchová se v prvním zápase po pauze znovu zranila. Ve Stuttgartu ji limitovala záda

"Prostě nám to ukázalo, že ještě nejsem úplně ready odehrát celý zápas," řekla čtyřiadvacetiletá Muchová v online rozhovoru s novináři. Vedle zablokovaných beder, kvůli nimž nemohla jeden game skoro chodit, navíc cítila od druhého setu také bolest v uzdraveném břišním svalu. "Je to frustrující," hlesla světová dvaadvacítka.

Po první sadě přitom duel s Alexandrovovou pro ni vypadal nadějně. "Na zápas jsem se po dlouhé době těšila a na to, že jsem nehrála dva měsíce, tak jsem hrála docela dobře," řekla Muchová. Sice v úvodu prohrávala 1:3, ale sadu otočila ve svůj prospěch. "Až na servis, který mi úplně nešel, ale měla jsem trošku obavu z toho svalu, tak jsem to hrála tak opatrně, jsem úderově hrála na začátku nad svoje očekávání," uvedla.

Problém nastal v úvodní hře druhého setu. Nejspíš po jednom ze servisů si zablokovala záda. "Bedra. Nikdy předtím se mi to nestalo, takže těžko to můžu s něčím srovnávat. Projevovalo se to tak, že jsem se nemohla naplno hýbat. Což nebylo úplně příjemné a bylo těžké se potom soustředit na hru," řekla olomoucká rodačka, která se pak snažila výměny zkracovat.

Chvilku uvažovala, že by zápas vzdala. "Jeden game jsem nemohla skoro chodit, v ten moment jo," přikývla. Ale potom se vítězka jednoho turnaje WTA ze Soulu z roku 2019 přeci jen rozhýbala. "Vzala jsem si prášek proti bolesti a zápas se dal dohrát," doplnila.

