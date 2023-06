Muchová: Semifinále si moc vážím, ale soustředím se na další zápas

Podívala se, jak poslední míček z rakety soupeřky Anastasije Pavljučenkovové spadl do autu, a v tu chvíli se Karolína Muchová úlevně usmála. Přestože česká tenistka nedala po výhře 7:5, 6:2 a postupu do semifinále Roland Garros najevo nijak velké emoce, uvnitř si dosud nejlepší výsledek v Paříži užívala. Novinářům řekla, že je ráda, jak zvládá těžké momenty po psychické stránce, a věří si i v boji o finále se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou.

"Mám z toho opravdu velkou radost. Není mi to jedno. Je to pro mě skvělý výsledek a moc si ho vážím. Jen jsem pořád ještě v turnaji, takže se snažím soustředit na další zápas. Asi proto vypadám tak klidná," vysvětlila Muchová.

"Po mečbolu jsem byla ráda, že je konec. Už předtím jsem měla mečbol, ale ona (Pavljučenkovová) začala od stavu 5:1 do úderů celkem uvolněně chodit, takže jsem byla ráda za druhý mečbol. Když zápas skončil, spadlo to ze mě," doplnila.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce si chválila začátky obou setů, v nichž se jí pokaždé podařilo získat brejk. Zvládala ale i koncovky. Počtvrté z pěti zápasů na Roland Garros neztratila ani set, posunula si potřetí letos pařížské maximum a vyrovnala nejlepší grandslamový výsledek, kterým bylo dosud semifinále z Australian Open 2021.

"Ve čtvrtfinále grandslamu jsem už byla, takže jsem chtěla jít dál. Věděla jsem, že soupeřka je hratelná, takže jsem se snažila soustředit na sebe. Zatím se mi tu daří dohrávat zápasy zodpovědně. Hlavou to zvládám docela dobře," pochvalovala si hráčka 1. ČLTK Praha.

Konečně kurtu Philippea Chatriera

Postup si vychutnala o to víc, že sehrála první utkání na hlavním kurtu Philippa Chatriera. V hledišti nechyběli znovu ani její rodiče. "Stadion je obrovský a krásný. Jsem ráda, že jsem se tam konečně podívala, protože jsem tam ještě nikdy nehrála. A i když mi přišlo, že moc lidí na zápase není, když začnou tleskat, nese se to stadionem a člověk to pocítí," líčila Muchová.

Třiačtyřicátá hráčka světa má nyní jistotu, že se posune žebříčkem výrazně výš. V současné době jí v "živém" žebříčku patří 19. příčka.

"Jsem za to ráda, protože na konci loňského roku jsem byla kolem 200. Určitě mi pomůže být na turnaji nasazená a dostávat se na ty nejlepší. Limitem je ale jen nebe. Nepřemýšlím o tom, zda se mohu stát světovou jedničkou nebo pětkou. Beru to krok za krokem a jsem ráda, že jsem teď tady. Budu se snažit své limity posouvat. Kdo ví, kde je mám," řekla.

Přála si, aby zůstala v dalším období zdravá. Díky tomu, že ztratila na turnaji jediný set, ušetřila spoustu energie. "Tehdy v Austrálii (2021) jsem nastupovala na semifinále s natrženým břišním svalem. Teď je to tedy neporovnatelné. Cítím se daleko lépe," uvedla.

"Regenerace je však klíčová. Dnes jsem hrála jako první v pořadí, takže budu mít celý večer volno. Postarám se o tělo, dobře se vyspím, a kdyby mi něco zatuhlo, mám na to celou středu," poznamenala.

Sabalenková? Chci vyhrát

Ve čtvrtek se utká o první grandslamové finále s vítězkou letošního Australian Open Sabalenkovou. Běloruska porazila Ukrajinku Elinu Svitolinovou, stále neztratila na Roland Garros ani set a vylepšila si letošní zápasovou bilanci na 34 vítězství proti pěti porážkám. Muchová se s ní utkala jen jednou - před čtyřmi lety prohrála v semifinále turnaje na tvrdém povrchu v Zhuhai 5:7 a 6:7.

"Na zápas se připravím jako na každý jiný. Je to skvělá hráčka, světová dvojka. Bude to určitě nejtěžší zápas, co jsem tu zatím hrála. Můžu čekat, že to bude hrát rychle, střílí do toho. Budeme se snažit najít cestu, jak na ni vyzrát. Půjdu do toho určitě s tím, že chci vyhrát," dodala Muchová.