Muchová je po více než dvou letech v semifinále! Na French Open ji nezastavila ani Pavljučenkovová

Karolína Muchová patří dle slov mnoha expertů do TOP 10 žebříčku. Jenže olomouckou rodačku celou kariéru brzdí zdravotní potíže. Poslední kompletní sezonu odehrála v roce 2019, v té následující to nešlo kvůli Covidu, předloni musela skončit už po US Open a loni odehrála dohromady pouhých 23 zápasů.

Letos však ukazuje, čeho je schopná, když ji zdraví nelimituje. Do Paříže přijela se skvělou bilancí 19:7, třemi čtvrtfinálovými účastmi na kontě a po cestě do svého prvního semifinále od Australian Open 2021 ztratila jediný set. Navíc zkompletovala grandslamová čtvrtfinále na všech třech površích a také účasti ve druhém týdnu všech čtyř majorů.

Bývalá světová devatenáctka figurovala v září až ve třetí stovce pořadí, ale díky úternímu vítězství se v live žebříčku posunula na své dosavadní maximum. V areálu Rolanda Garrose, kde bylo jejím předchozím nejlepším výsledkem třetí kolo z posledních dvou ročníků, dokonale využila příznivějšího losu. Stejně jako loni vyřadila členku TOP 10 Marii Sakkariovou, pak porazila i další bývalou semifinalistku Nadiu Podoroskou a následně relativně snadno přehrála Irinu Beguovou, Elinu Avanesjanovou i Anastasii Pavljučenkovovou.

Proti bývalé světové jedenáctce a nyní až 333. ženě hodnocení Pavljučenkovové, která na pařížské antuce startovala poprvé od předloňské finálové porážky s Barborou Krejčíkovou a vrací se po problémech s kolenem, byla od začátku lepší hráčkou na kurtu. Cestu do dalšího kola si však hlavně v úvodním dějství komplikovala. Za stavu 3:1 nevyužila pět brejkbolů a soupeřka vzápětí srovnala. Muchová poté měla možnost set v desáté hře dopodávat, ale znervózněla a nakonec uspěla až na druhý pokus.

Druhá sada už byla kompletně v režii skvěle hrající Češky, ziskem té skoro hodinové úvodní totiž odpor protivnice definitivně zlomila, pustila ji už jen k jednomu brejkbolu (v posledním gamu) a za rovných 100 minut mohla slavit. S Ruskou tak srovnala vzájemnou bilanci na 2:2 a navázala na výhru z předloňského Wimbledonu.

"Nevím, co říct. Jsou to neuvěřitelné dva týdny a jsem prostě ráda, že jsem pořád v turnaji," radovala se. "Když jsem viděla, že budu hrát s Marií (Sakkariovou) v prvním kole, tak mi to přišlo celkem vtipné, potkaly jsme se tu totiž i loni. Navíc jsme nastoupily na stejný kurt, bylo to jako deja vu. Jsem ráda, jak jsem ten zápas zvládla a hrála i v těch následujících," dodala.

Muchová v úterý odehrála své čtvrté grandslamové čtvrtfinále, předtím dokázala porazit jen tehdejší světovou jedničku Ashleigh Bartyovou na Australian Open 2021. Ve čtvrtek se může stát sedmou českou finalistkou French Open, už čtvrtou za posledních 10 let po Lucii Šafářové, Markétě Vondroušové a Krejčíkové. Dosud dokázaly antukový vrchol sezony ovládnout jen Hana Mandlíková (1981) a Krejčíková (2021). Z Češek hrála jako poslední finále grandslamů Karolína Plíšková předloni ve Wimbledonu.

O premiérové grandslamové finále a celkově třetí na nejvyšším okruhu (Livesport Prague Open 2019 a triumf v Soulu 2019) bude usilovat proti Aryně Sabalenkové (H2H 0:1), která v Paříži rovněž už třikrát vylepšila své maximum. Vítězka lednového Australian Open stále neztratila set, ve čtvrtfinále si poradila dvakrát 6:4 s osm zápasů neporaženou Elinou Svitolinovou a upravila svou fenomenální letošní bilanci na 34:5.

Šampionka jedné z velkých generálek v Madridu měla velké potíže s famózní obranou Ukrajinky, jež dokázala pouhých osm měsíců po porodu vyhrát turnaj WTA a dojít do čtvrtfinále grandslamu. Až do stavu 4:4 nebyl k vidění jediný brejkbol, Běloruska v deváté hře využila hned první šanci a set snadno dopodávala. Ve druhé sadě se jí povedlo otočit z 0:2 na 4:2, náskok brejku už si pohlídala a i své páté čtvrtfinále na grandslamech vyhrála ve dvou setech.

Sabalenková tak postoupila už na všech podnicích velké čtyřky do semifinále. Do sbírky jí chybělo už jen French Open, kde byla v minulosti nejdál ve třetím kole, v němž vypadla v posledních třech ročnících. Od začátku turnaje se řadí mezi největší favoritky, letos má na kontě už o jednu výhru více než za celý loňský rok a stále útočí na premiérový posun na post světové jedničky.

Zbylá dvě čtvrtfinále jsou na programu ve středu. Obhájkyně titulu a světová jednička Iga Šwiateková se v repríze loňského finále utká s Cori Gauffovou a Beatriz Haddadová Maiaová vyzve Ons Jabeurovou.