Muchová si o titul z US Open nezahraje. V semifinále podlehla domácí teenagerce Gauffové

US OPEN - Karolína Muchová na US Open své grandslamové maximum nevyrovnala. V semifinále sedmadvacetiletá Češka podlehla v souboji poražených finalistek posledních dvou ročníků Roland Garros podobně jako před pár týdny ve finále v Cincinnati domácí Coco Gauffové, v New Yorku v utkání na téměř hodinu přerušeném protestujícím divákem prohrála 4:6, 5:7. Devatenáctiletá Američanka si o první grandslamový titul zahraje s Arynou Sabalenkovou, nebo krajankou Madison Keysovou.

"Ta podpora fanoušků byla tak hlasitá, že jsem se bála o zdraví svých uší. Moc děkuju, bylo to hezky bláznivé. Vyrůstala jsem sledováním US Open a postoupit tady do finále pro mě moc znamená," radovala se Gauffová.

Finalistka letošního Roland Garros Muchová prohrála s Gauffovou i druhý vzájemný zápas. Před necelými třemi týdny na ni nestačila ve finále turnaje v Cincinnati. Utkání bylo v úvodu druhého setu na necelou hodinu přerušeno kvůli protestu klimatických aktivistů v hledišti.

Poslední českou finalistkou na US Open tak zůstává Karolína Plíšková, která bojovala o titul na betonových dvorcích v New Yorku v roce 2016. Sedmadvacetiletá Muchová si přesto postupem do semifinále vylepšila ve Flushing Meadows osobní maximum.

• US OPEN 2023 •

USA / New York, tv. povrch, 22.350.000 dolarů

čtvrteční výsledky (07. 09. 2023) • Dvouhra žen - semifinále • Gauffová (6-USA) - Muchová (10-ČR) 6:4, 7:5 04:20 | Sabalenková (2-) - Keysová (17-USA)