Muchová v New Yorku začala vítězně. Po roce vyhrála Azarenková

Během srpna se po pětiměsíční pauze zaviněné pandemií koronaviru restartuje tenisová sezona. Po pár menších akcích v sobotu odstartoval i prestižní podnik Western & Southern Open, který se letos výjimečně nekoná v Cincinnati, ale hostí ho areál ve Flushing Meadows v New Yorku.



Jako první Češka zasáhla do akce bez diváků Karolína Muchová. V prvním kole si poradila s domácí Ann Liovou, která byla rozehraná z dvoukolové kvalifikace, v níž vyřadila Kazašku Zarinu Dijasovou a Slovenku Viktórii Kužmovou.



24letá Česka zvítězila nad o čtyři roky mladší Američankou, jež je v žebříčku o více než sto míst hůře postavenou hráčkou, dvakrát 6-4. Během 80 minut hry nečelila jedinému brejkbolu, po servisu ztratila jen dvanáct fiftýnů.



26. hráčka světa Muchová během 'covidové' přestávky odehrála jedenáct přípravných zápasů proti kvalitním soupeřkám. Na okruh WTA se vrátila až nyní v New Yorku, kterému podřídila přípravu místo startu na antukách v Palermu a Praze.



Ve druhém kole svěřenkyně Davida Kotyzy vyzve světovou desítku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou. S o rok mladší Japonkou, jež bude hrát první zápas od lednového Australian Open, se střetne poprvé.



Plíškovou vyzve Kuděrmětovová

Svou první soupeřku po půlroční koronavirové pauze už zná Karolína Plíšková. V New Yorku nejvýše nasazená Češka začne v neděli proti Rusce Veronice Kuděrmětovové (h2h 1-0), která v úvodním kole udolala 5-7 6-3 7-5 Australanku Ajlu Tomljanovicovou.



V neděli do newyorského turnaje, který je generálkou na US Open, zasáhnou i další české tenistky Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková, která může v druhém kole narazit na Petru Kvitovou.



Viktoria Azarenková vyhrála svůj poslední zápas 13. srpna 2019. Od té doby čtyřikrát po sobě prohrála, letos ve dvou utkáních ani set. Rok dlouhé čekání na vítězství ukončila až 22. srpna 2020 v New Yorku, kde si poradila s Donnou Vekičovou.



Bývalá světová jednička Azarenková přehrála patnáctou nasazenou Chorvatku 6-2 6-3 a oplatila loňské vyřazení ze druhého kola. Vekičovou porazila až na třetí pokus.







"Jsem moc štatná, že jsem konečně vyhrála. Čekala jsem na to asi rok. Být schopná hrát dobře a ukončit zápas pro mě bylo velmi důležité," komentovala Azarenková po své první výhře nad hráčkou Top 30 od loňského května.



O postup do osmifinále se 31letá Běloruska Azarenková utká buď v souboji grandslamových šampionek s domácí Sloane Stephensovou, nebo s Francouzkou Caroline Garciaovou.



Souboj generací v úvodním kole podniku WTA Premier 5 v New Yorku vyhrála 20letá Ukrajinka Dajana Jastremská, jež porazila 40letou Američanku Venus Williamsovou 5-7 6-2 7-5. Ve druhém kole ji čeká další domácí soupeřka Bernarda Peraová (h2h 1-1).







Nečekaně snadnou výhrou začala v New Yorku 21. hráčka světa Maria Sakkariová z Řecka, jež si poradila 6-1 6-3 s domácí šestnáctiletou nadějí Cori Gauffovou.



Z Top 10 v New Yorku nestartují kvůli obavám z nákazy nemocí Covid-19 světová jednička Ashleigh Bartyová, Simona Halepová, Elina Svitolinová, Kiki Bertensová, Belinda Bencicová a vinou zranění kolena chybí Bianca Andreescuová.

• WTA PREMIER 5 NEW YORK •

USA, tv. povrch, 2.250.829 dolarů

sobotní výsledky (22. 08. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Muchová (ČR) - Liová (USA) 6-4 6-4 Alexandrovová (Rus.) - Rybakinová (9-Kaz.) 7-5 7-6(6) Anisimovová (USA) - Riskeová (11-USA) 6-3 6-3 Sakkariová (13-Řec.) - Gauffová (USA) 6-1 6-3 Azarenková (Běl.) - Vekičová (15-Chorv.) 6-2 6-3 Jastremská (16-Ukr.) - V. Williamsová (USA) 5-7 6-2 7-5 Cornetová (Fr.) - McNallyová (USA) 6-0 6-4 Kuděrmětovová (Rus.) - Tomljanovicová (Austr.) 5-7 6-3 7-5 Mladenovicová (Fr.) - Sevastovová (Lot.) 6-3 6-4 Peraová (USA) - Watsonová (Brit.) 6-1 3-6 6-3 • Čtyřhra - 1. kolo • Peschkeová/Schuursová (3-ČR/Niz.) - Kudrjavcevová/Kalašnikovová (Rus./Gruz.) 1-6 6-4 10-5 Hradecká/Klepačová (8-ČR/Slovin.) - Fichmanová/Juraková (Kan./Chorv.) 6-4 7-6(2) Sandersová/Perezová (Austr.) - Siniaková/Friedsamová (7-ČR/Něm.) 6-2 1-6 14-12