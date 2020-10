Muchová v Ostravě nedala šanci Shuai Zhang. Siniaková i Strýcová vypadly

WTA OSTRAVA - Karolína Muchová vstoupila do domácího turnaje WTA Premier v hale v Ostravě jednoznačnou výhrou nad Shuai Zhang. Naopak po dvousetových porážkách skončily Kateřina Siniaková i Barbora Strýcová, které budou pokračovat už jen ve čtyřhře., jež bude čelit Tunisance Ons Džabúrové.

Karolína Muchová po US Open léčila zranění stehenního svalu a od 8. září odehrála pouze jeden zápas, když na French Open prohrála s Christinou McHaleovou.



Dnes se na kurty vrátila po 22 dnech, ale pauza na ní v Ostravar Areně znát nebyla. Čtyřiadvacetiletá Češka na J&T Banka Ostrava Open 2020 smetla Číňanku Shuai Zhang suverénně dvakrát 6-1.



Muchová získala dlouhý úvodní game při podání soupeřky a agresivní a tradičně i variabilní hrou zápas ukončila po 59 minutách hry. "Důležité bylo chytnout začátek a pak pořád hrát a nepřestávat," řekla Muchová v České televizi.



O postup do čtvrtfinále se Muchová utká ve čtvrtek buď s Belgičankou Elise Mertensovou, nebo Američankou Amandou Anisimovovou.

Kateřina Siniaková ve vyrovnané bitvě ztratila koncovky s Cori Gauffovou a talentované Američance podlehla 5-7 4-6.

Siniaková šla v divokém prvním setu třikrát do brejku, ale pokaždé vzápětí ztratila servis. Za stavu 5-4 podávala, ale odvážně hrající šestnáctiletá kvalifikantka Gauffová domácí hráčce nepovolila ani setbol a koncovku zvládla lépe.

"Je nepříjemná, běhá, vrací a nedá míč zadarmo. Servíruje sto osmdesátkou, což je v šestnácti neskutečný. Má před sebou dobrou budoucnost," řekla Siniaková o soupeřce. "Je o půl hlavy větší než já a na šestnáct let nevypadá, ale nekoukala jsem na to, že jí je šestnáct. Prostě jsem hrála a chtěla vyhrát," dodala.

Ve vyrovnaném druhém setu nevyužila Siniaková dva brejkboly a rozhodl desátý game. Za stavu 4-5 odvrátila domácí tenistka při svém podání za stavu 0-40 tři mečboly za sebou, ale při čtvrtém trefila síť. Zápas ztratila za hodinu a půl.

"Hodně mě mrzí, že jsem nedoservírovala první set a ten poslední game v utkání. V důležitých momentech jsem si nepomohla. Uteklo mi to jen o pár míčků. Bylo to vyrovnané a předvedla jsem dobrý výkon," hodnotila Siniaková, která má v Ostravě před sebou ještě čtyřhru a v listopadu je přihlášená do Lince.

Barbora Strýcová ve večerním utkání nedokázala čelit agresivní hře Ons Džabúrové z Tuniska a prohrála po setech 2-6 2-6.

Džabúrové vycházela riskantní hra, z forhendu trefovala rohy kurtu, výborně returnovala a díky čopu ukázala i dobrou obranu. Strýcová zkoušela zařadit útočnější styl a tlačit se k síti, ale Tunisanka dokázala druhou deblistku světa prohodit i z těžkých pozic. Soupeřka Strýcovou zasypala 25 vítěznými míči.

Už v pondělí se z prvního kola dostala Barbora Krejčíková po výhře nad Terezou Martincovou. Vypadla Kristýna Plíšková.

Ve druhém kole jsou tak tři Češky. Nasazená dvojka Karolína Plíšková na úvod měla volný los, ve druhém kole se utká s Veronikou Kuděrmětovovou. Domácí hvězda bude mít šanci oplatit ruské soupeřce porážku z letošního New Yorku. Česká tenistka měla v prvním kole, Kuděrmětovová po zvládnuté kvalifikaci dnes porazila Chorvatku Donnu Vekičovou 6-2 6-4.

S Kuděrmětovovou (47. WTA) se Plíšková dosud utkala dvakrát. Předloni vyhrála a letos koncem srpna při návratu na okruh WTA po koronavirové pauze prohrála na dvorcích v New Yorku, kde se konal turnaj, který jinak tradičně hostí Cincinnati.