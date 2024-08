Muchová vyzve dvojnásobnou šampionku Ósakaovou, v akci budou i Plíšková, Menšík, Macháč a Bouzková

Celkem pět českých tenistů bude ve čtvrtek usilovat o postup mezi dvaatřicítku nejlepších na US Open. Loňská semifinalistka Karolína Muchová, které hrozí pád až na konec druhé stovky žebříčku, vyzve dvojnásobnou šampionku a bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Finalistka ročníku 2016 Karolína Plíšková se pokusí zaskočit pátou hráčku pořadí Jasmine Paoliniovou a Marie Bouzková změří síly s nasazenou Ljudmilou Samsonovovou. Jakub Menšík je favoritem proti Tristanovi Schoolkateovi a Tomáš Macháč nastoupí proti Sebastianovi Kordovi.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 29. 8.

Češi v akci

Macháč (ČR) - Korda (16-USA) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Bouzková (ČR) - Samsonovová (16-) | Court 10 (18:30 SELČ)

Plíšková (ČR) - Paoliniová (5-It.) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ)

Menšík (ČR) - Schoolkate (Austr.) | Court 12 (20:30 SELČ)

Muchová (ČR) - Ósakaová (Jap.) | Arthur Ashe Stadium (pátek 01:00 SELČ)

Muchová vyzve Ósakaovou, Plíšková jde na Paoliniovou

Karolína Muchová obhajuje na US Open loňské semifinále a v tuto chvíli se nachází v live žebříčku až na konci druhé stovky. Bývalá světová osmička si ve druhém kole střihne šlágr s dvojnásobnou šampionkou Naomi Ósakaovou, která v úvodním kole nedala šanci v souboji grandslamových vítězek Jeleně Ostapenkové. Muchová se před pár týdny vrátila po operaci pravého zápěstí, loňskou sezonu ukončila právě po US Open. Bývalá světová jednička Ósakaová se zase pokouší o comeback po mateřské pauze. Za sebou mají dva souboje, před čtyřmi lety zvítězila v tomto dějišti na přesunutém Western & Southern Open japonská hvězda, o necelý rok později v Madridu se radovala olomoucká rodačka.

Karolína Plíšková narazila na Jasmine Paoliniovou před třemi lety v prvním kole Australian Open a ztratila jen tři gamy. Zatímco tehdy byla bývalá světová jednička ve svém nejlepším období, na letošním US Open je tomu přesně naopak. Plíšková se už přes rok trápí a teprve až v New Yorku zapsala první letošní grandslamovou výhru, navíc po bitvě s antukovou specialistkou Majar Šarífovou. To Paoliniová je finalistkou posledních dvou grandslamů a aktuální světovou pětkou. Není tak překvapením, že favoritkou na postup je italská tenistka. Plíšková vyhrála jen tři z posledních 10 soubojů s hráčkami TOP 10, dvakrát porazila Mariu Sakkariovou a letos v Nottinghamu vyřadila Ons Jabeurovou.

Marie Bouzková vyhrála v roce 2014 juniorské US Open, avšak mezi dospělými zakončila úvodních pět startů v tomto dějišti v kvalifikaci či prvním kole a jejím maximem je loňské třetí kolo. Česká tenistka neprožívá příliš povedenou sezonu, což potvrzuje bilance 19:17. Potíže měla už v prvním kole s kvalifikantkou Evou Lysovou, s níž prohrávala o dva brejky v rozhodujícím setu. Nasazená šestnáctka Ljudmila Samsonovová bude mnohem těžší výzvou. Ruska sice nemá v letošním roce stabilní formu, nicméně přijela po čtvrtfinále v Torontu a Cincinnati. Ve vzájemné bilanci vede Bouzková 2:1, Samsonovová je ale i tak favoritkou.

Macháč bude čelit Kordovi, Menšík favoritem

Tomáš Macháč potvrdil roli favorita proti veteránovi Fabiovi Fogninimu, poprvé v kariéře vyhrál zápas hlavní soutěže na US Open a už má na kontě minimálně postup do druhého kola na všech čtyřech majorech. O vyrovnání svého grandslamového maxima se popere s favorizovaným Sebastianem Kordou. Američan s českými kořeny měl mnohem lepší přípravu, během níž Macháč prohrál oba duely a syn bývalého českého tenisty triumfoval ve Washingtonu a hrál semifinále na Masters v Kanadě. Korda však ještě nikdy nepřekročil druhé kolo domácího grandslamu, takže může být pod tlakem. Jediný předchozí souboj se uskutečnil v roce 2020 na challengeru a nebude hrát roli.

Jakub Menšík se před cestou do New Yorku připravoval na obou tisícovkách a pokaždé ztroskotal hned v kvalifikačních bojích. O to překvapivější byl jeho skvělý výkon v prvním kole US Open, v němž nedal šanci nasazené devatenáctce a bývalému semifinalistovi Félixovi Augerovi-Aliassimemu. Má tak jedinečnou šanci obhájit body za loňské třetí kolo, protože tentokrát bude v roli favorita on. Český teenager se utká s divokou kartou Tristanem Schoolkatem, který měl v úvodním kole blízko k třísetové porážce s Tarem Danielem. Australan ale nakonec po pětisetové bitvě zaznamenal svou první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Proti Menšíkovi je jasným outsiderem.

Čtvrteční program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)

1. Sinner (1-It.) - Michelsen (USA)

2. Šwiateková (1-Pol.) - Šibaharaová (Jap.)

3. Muchová (ČR) - Ósakaová (Jap.) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ

4. Alcaraz (3-Šp.) - Van De Zandschulp (Niz.)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)

1. Macháč (ČR) - Korda (16-USA)

2. Plíšková (ČR) - Paoliniová (5-It.)

3. Keninová (USA) - Pegulaová (6-USA)

4. Marozsán (Maď.) - Medveděv (5-) / nejdříve v pátek v 01:00 SELČ

5. Wozniacká (Dán.) - Zarazúaová (Mex.)



GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)

1. Putincevová (30-Kaz.) - Xinyu Wang (Čína)

2. M. Andrejevová (21-) - Kruegerová (USA)

3. De Minaur (10-Austr.) - Virtanen (Fin.)

4. Purcell (Austr.) - Paul (14-USA) / nejdříve ve 23:00 SELČ



COURT 10 (od 17:00 SELČ)

1. Krueger/Stalder (USA) - Lammons/Withrow (13-USA)

2. Bouzková (ČR) - Samsonovová (16-)

3. Bolelli/Vavassori (5-It.) - Blumberg/Ruud (USA/Nor.)

4. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) - Bronzettiová/Samsonovová (It./-)



COURT 12 (od 17:00 SELČ)

1. Bellucci (It.) - O'Connell (Austr.)

2. Lepchenková (USA) - Potapovová (-)

3. Menšík (ČR) - Schoolkate (Austr.)



COURT 8 (od 17:00 SELČ)

1. Lumsdenová/Sisková (Brit./ČR) - H. Guo/Niculescuová (Čína/Rum.)

2. Carreňo/Martos (Šp.) - Matos/Melo (Braz.)

3. Nosková/Šnajderová (ČR/-) - Dartová/Parryová (Brit./Fr.)



COURT 15 (od 17:00 SELČ)

1. Erler/Middelkoop (Rak./Niz.) - Behar/Johnson (Urug./Brit.)

2. Baindlová/Volynetsová (Ukr./USA) - Kosťuková/Ruseová (Ukr./Rum.)

3. Arends/Haase (Niz.) - Bopanna/Ebden (2-Indie/Austr.)

4. X. Jiang/Ninomijaová (Čína/Jap.) - Bondárová/Burelová (Maď./Fr.)

5. Krejčíková/Ebden (4-ČR/Austr.) - H. Chan/Krajicek (Tchaj-wan/USA)

