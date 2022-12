Murray: Chci hrát, dokud zdraví dovolí. Po dalším vážném zranění už bych se asi nevracel

Trojnásobný grandslamový šampion Andy Murray chce pokračovat v tenisové kariéře, dokud mu to zdraví dovolí. V případě dalšího většího zranění už by se pětatřicetiletý britský hráč o návrat na kurty nejspíš nepokoušel, řekl agentuře Reuters.

"Pokud bude moje tělo v dobré kondici a budu stále schopen podávat konstantní výkony, budu hrát dál. Ale nemohu se dívat moc dopředu vzhledem ke svému věku a problémům, které jsem měl. Kdybych měl vážné zranění, asi bych se nesnažil vrátit," uvedl Murray, který má za sebou opakované operace kyčle.

Letos postoupil bývalý první hráč světa do finále v Sydney a Stuttgartu, na titul čeká už přes tři roky. Před vstupem do 19. profesionální sezony se dvojnásobný olympijský vítěz cítí lépe než loni touhle dobou. "Strávil jsem tři týdny na Floridě, dal se do kupy a pracoval jsem na své hře. Šlo to opravdu dobře," řekl Murray, který se dnes a ve čtvrtek představí v Aberdeenu v exhibičním utkání Skotska proti Anglii.