Murray letos vyhrál už 26 zápasů. Nejvíc od roku 2016

Andy Murray se po 17 letech představil na turnaji v Basileji a vybojoval postup do druhého kola. Bývalá světová jednička porazila po více než dvou a půl hodinách 6-7 6-3 6-4 Romana Safiullina.

Pětatřicetiletý Brit, jenž hrál v Basileji pouze jako osmnáctiletý v roce 2005, se dokázal dostat z nepříznivého stavu 1-4 v třetím setu a vyhrál posledních pět gamů zápasu.

"Trochu jsem změnil způsob returnování, díky tomu jsem si dokázal vytvořit nějaké příležitosti a trochu mu (soupeři) to znechutit," řekl trojnásobný grandslamový šampion a dvojnásobný olympijský vítěz.

Aktuálně 49. hráč světového žebříčku Murray vyhrál 26. zápas na ATP Tour v sezoně. Je to nejvíc od roku 2016, který zakončil se 78 výhrami jako světová jednička. Poté jeho kariéru výrazně ovlivnily potíže s kyčlemi, kvůli nimž už málem s tenisem skončil.

