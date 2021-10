Murray má zpět páchnoucí boty i se snubním prstenem

"Sice pořád páchnou strašně, ale doma už se mnou zase mluví," řekl skotský tenista na sociálních sítích ve videu, v němž ukázal i boty se stále připevněným prstenem. Ten si od svatby s Kim Searsovou v roce 2015 šněruje do tenisek na tréninky i zápasy, když ho nemůže mít na ruce.

Dvojnásobný olympijský vítěz si chtěl po tréninku zpocené boty vyvětrat, a protože v hotelu v Indian Wells nemá balkon, rozhodl se je na noc nechat pod zaparkovaným autem, které v Kalifornii s týmem používá. Ráno ale zjistil, že jsou pryč, a teprve poté si uvědomil, že s nimi zmizel i jeho snubní prsten. Na sociálních sítích proto požádal o pomoc a vše nakonec vyřešilo několik telefonátů s hotelovou ochrankou.

Finalistu z roku 2009 Murrayho dnes na Masters 1000 v Indian Wells čeká zápas prvního kola proti Francouzi Adrianu Mannarinovi.

The shoes are back.

The ring is back.



Let’s go, @andy_murray!!! #BNPPO21 pic.twitter.com/hA5VKX98mm