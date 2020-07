Murray na domácí exhibici nenastoupil k zápasu o bronz. Jsem v pohodě, vzkázal fanouškům

Andy Murray se před týdnem na domácí exhibici Battle of the Brits dostal až do semifinále, ale po porážce s pozdějším vítězem Danielem Evansem nenastoupil k zápasu o třetí místo. Své fanoušky tím pořádně vyděsil, obávali se totiž, že přišlo další vážné zranění. Bývalý první hráč světa a trojnásobný grandslamový šampion však přispěchal s dobrou zprávou a své příznivce uklidnil.