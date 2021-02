Murray náhradu za Melbourne v titul neproměnil. Ve finále challengeru podlehl Marčenkovi

Bývalá světová jednička Andy Murray měl 14. ledna pozitivní test na koronavirus a nestihl žádný z charterových letů do Melbourne. Přišel tak o všechny turnaje v Austrálii včetně úvodního grandslamu sezony.



Třiatřicetiletý Brit tak zůstal v Evropě a sezonu začal na challengeru, na kterém se představil poprvé od srpna 2019. Tehdy se na Mallorce vracel po operaci kyčle a vypadl ve třetím kole s Italem Viollou. Předtím na turnaji této kategorie nehrál dlouhých 14 let.



Tento týden v hale v italské Bielle 33letý Murray dlouho potvrzoval roli největšího favorita. Po obratu proti Němci Maximilianu Martererovi a dvousetových výhrách nad Italem Gian Marcem Moronim, Slovincem Blažem Rolou a Francouzem Mathiasem Bourguem prošel do finále.

Zápas o titul si zahrál poprvé od října 2019, kdy triumfoval na podniku ATP v Antverpách. Na severu Itálie ale neporazitelnost neudržel. V dnešním finále nestačil na Ukrajince Ilju Marčenka, proti kterému si nevypracoval ani jeden brejkbol a prohrál 2-6 4-6. Nenavázal tak na předchozí dvě výhry ze vzájemných duelů na Australian Open, na kterém v letech 2011 a 2017 vyhrál vždy 3-0 na sety.



33letý Marčenko, jehož maximem ve světovém žebříčku je 49. místo a aktuálně figuruje až na 212. místě, si došel pro svůj 8. challengerový titul. Cestou za ním vyřadil nejen nejvýše nasazeného Murrayho, ale také turnajovou pětku Martina Kližana, čtyřku Lorenza Giustina, dvojku Federica Gaia.

Murray i Marčenko budou hrát na challengeru v Bielle i příští týden, kdy má turnaj trojnásobnou dotaci (132.280 eur) a kvalitnější obsazení. Britská hvězda se dokonce těsně nevešla mezi nasazené a začne proti domácímu Gaiovi, už ve druhém kole může narazit na turnajovou jedničku Španěla Alejandra Davidoviche.



Marčenko odstartuje proti domácí divoké kartě Giuliovi Zeppierimu. Mezi nasazenými jsou kromě Davidoviche také Američan Sebastian Korda, který se na úvod sezony blýskl postupem do finále turnaje ATP v Delray Beach a triumfem na challengeru v Quimperu. Dále Korejec Soon Woo Kwon, Polák Kamil Majchrzak či domácí Andreas Seppi a Lorenzo Musseti.