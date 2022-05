Murray po pěti letech vyhrál zápas na antuce, v Madridu porazil Thiema

Andy Murray dnes absolvoval první zápas na antuce od září 2020 a druhý od května 2017, kdy postoupil do semifinále French Open. A v Madridu ukončil pět let trvající čekání na antukové vítězství.



V souboji grandslamových šampionů, kteří mají daleko ke své optimální formě, přehrál Rakušana Dominica Thiema. 34letý Brit odvrátil proti 28letému Rakušanovi všechny tři brejkboly, zvítězil 6-3 6-4 a vzájemnou bilanci upravil na 3-2.



Bývalá světová trojka Thiem se v březnu vrátil po devět měsíců dlouhé pauze zaviněné zraněním zápěstí a po čtyřech duelech je stále bez vítězství. Na předchozích čtyřech akcích vítěz US Open 2020 podlehl Pedru Cachínovi, Johnu Millmanovi a Benjaminu Bonzimu.



To Murray dokázal vyhrát první zápas na turnaji, počínaje challengerem a následujíc sedmi turnaji ATP, již poosmé v řadě. Přidat pak druhou výhru ale už sedmkrát po sobě nedokázal.







V Madridu se Murray pokusí zlomit sérii neúspěchů ve druhém kole proti světové šestnáctce Denisi Shapovalovovi (h2h 0-1), s nímž loni prohrál 0-3 na domácí trávě ve Wimbledonu. Kanadský tenista si na úvod poradil s francouzským lucky loserem Ugem Humbertem.



Jannik Sinner na všech letošních turnajích vyhrál minimálně dva zápasy a úspěšně vstoupil i do Masters v Madridu, ačkoli ve druhé sadě prohrával 2-5, čelil celkem třem mečbolům a měl problém s levou nohou. Italský talent ale nakonec Američana Tommyho Paula po třech hodinách zdolal 6-7(4) 7-6(4) 6-3 a postupem do druhého kola vyrovnal své madridské maximum.



O jeho překonání si Sinner zahraje s Alexem de Minaurem (h2h 2-0). Australský tenista zdolal rovněž ve třech setech domácího Pedra Martíneze.



Světová jednička Novak Djokovič vstoupí do akce ve španělské metropoli, kde při posledním startu v roce 2019 triumfoval a kraloval celkem třikrát, proti Gaëlu Monfilsovi. S Francouzem, jenž si v úvodním kole poradil 6-3 6-0 s domácí divokou kartou Carlosem Gimenem, vyhrál všech 17 soubojů na hlavní tour.





• ATP MASTERS 1000 MADRID •

Španělsko, antuka, 6.575.560 eur

pondělní výsledky (02. 05. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Norrie (9-Brit.) - Soon-Woo Kwon (Korea) 7-5 7-5 Sinner (10-It.) - Paul (USA) 6-7(4) 7-6(4) 6-3 Schwartzman (13-Arg.) - Paire (Fr.) 6-2 6-7(5) 6-1 A. Murray (Brit.) - Thiem (Rak.) 6-3 6-4 Dimitrov (Bulh.) - Cressy (USA) 6-2 7-6(4) Monfils (Fr.) - Gimeno (Šp.) 6-3 6-0 Davidovich (Šp.) - Harris (JAR) 7-5 6-3 De Minaur (Austr.) - Martínez (Šp.) 7-6(2) 1-6 6-3 Goffin (Belg.) - Karacev (Rus.) 6-2 7-5 Lajovič (Srb.) - Čorič (Chorv.) 6-3 4-6 6-4 Basilašvili (Gruz.) - Fognini (It.) 7-5 6-4 Musetti (It.) - Ivaška (Běl.) 2-6 6-3 7-5