Murray podesáté v řadě Raonice neporazil. Byla to bída, smutnil Brit

Andy Murray se v New Yorku vrátil na okruh ATP poprvé od listopadu 2019, neboť po dvou loňských operacích a následné zvýšené fyzické záteži laboroval s bolestmi pánve.



Na turnaji Masters 1000, který se letos s ohledem na přísná hygienická opatření přesunul ze Cincinnati do dějiště US Open, si připsal dvě třísetové výhry. Nejprve zdolal domácího Francese Tiafoea a následně proti světové sedmičce Alexanderu Zverevovi zaznamenal první skalp hráče Top 10 po více než třech letech.



V osmifinále ale třiatřicetiletý Brit herně propadl. S Kanaďanem Milosem Raonicem, s nímž od jara 2014 vyhrál devět vzájemných duelů po sobě, uhrál jen čtyři gamy a prohrál snadno 2-6 2-6.



"Tohle byla opravdu bída. Mám na sebe mnohem větší nároky, tohle prostě nestačí," řekl dvojnásobný vítěz Western & Southern Open z let 2008 a 2011.



Raonic ve čtvrtfinále narazí po dvanácti letech na Filipa Krajinoviče (h2h 0-1). Osmadvacetiletý Srb v New Yorku vyhrál podruhé za sebou bez ztráty podání jednoznačně 6-2 6-1. Po Thiemovi nedal šanci ani Maďaru Mártonu Fucsovicsovi.







Naopak bez problémů do čtvrtfinále prošel Novak Djokovič, který si poradil 6:2 a 6:4 s domácím Tennysem Sandgrenem. Srba především těšilo, že už ho téměř nelimitovaly bolesti zatuhlého krku, kvůli němuž nenastoupil do čtyřhry.



"Krk už mě skoro nebolí, cítím se dobře a na mojí hře je to znát," prohlásila světová jednička Djokovič. V boji o semifinále čeká předloňského šampiona ze Cincinnati Jan-Lennard Struff z Německa, kterého dosud porazil ve všech třech zápasech.



Struff v úterý přešel na devátý pokus přes osmifinále turnaje Masters 1000. Třicetiletý Němec se do svého největšího čtvrtfinále dostal po skalpech De Minaura, Shapovalova a světové desítky Belgičana Davida Goffina, kterého zdolal 6-4 3-6 6-4 a zajistil si premiérový posun do Top 30.







Druhý krok na cestě za obhajobou titulu na Western & Southern Open udělal Daniil Medveděv. Třetí nasazený Rus si poradil dvakrát 6-3 se Slovincem Aljažem Bedenem a bez ztráty setu postoupil do čtvrtfinále, v němž ho čeká Španěl Roberto Bautista.



Řek Stefanos Tsitsipas si poradil v zápase bez jediného brejku s Američanem Johnem Isnerem, jehož zdolal 7-6 7-6 a vzájemnou bilanci tak vyrovnal na 2-2. O postup do semifinále si šestý hráč světa zahraje s dalším domácím 'bombarďákem' Reillym Opelkou. Ten porazil 6-3 7-6 světovou osmičku Mattea Berrettiniho a svou bilanci s hráči Top 10 vylepšil na 5-4.

• ATP MASTERS 1000 NEW YORK •

USA, tv. povrch, 4.674.780 dolarů

úterní výsledky (25. 08. 2020) • Dvouhra - osmifinále • Djokovič (1-Srb.) - Sandgren (USA) 6-2 6-4 Medveděv (3-Rus.) - Bedene (Slovin.) 6-3 6-3 Tsitsipas (4-Řec.) - Isner (16-USA) 7-6(2) 7-6(4) Opelka (USA) - Berrettini (6-It.) 6-3 7-6(4) Struff (Něm.) - Goffin (7-Belg.) 6-4 3-6 6-4 Bautista (8-Šp.) - Chačanov (11-Rus.) 4-6 6-3 6-2 Raonic (Kan.) - A. Murray (Brit.) 6-2 6-2 Krajinovič (Srb.) - Fucsovics (Maď.) 6-2 6-1