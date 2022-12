Murray podruhé získal od ATP humanitární cenu Arthura Ashe. Letošní výdělky věnoval dětem na Ukrajině

"Mám to štěstí, že jsem v takové pozici, že se mohu pokusit něco změnit. Doufám, že peníze vybrané pro UNICEF můžou některým postiženým dětem pomoci," uvedl čtyřnásobný otec, jež je od roku 2014 ambasadorem UNICEF.

Pětatřicetiletý Skot se po ruské invazi na Ukrajinu zavázal, že všechny své výdělky z turnajů v této sezoně věnuje na pomoc obětem. Trojnásobný grandslamový šampion, jenž se k tenisu vrátil po opakovaných operacích kyčle, letos postoupil do finále na turnajích v Sydney a Stuttgartu.

Cena Arthura Ashe za lidský čin (Humanitář roku) je ocenění udělované Asociací tenisových profesionálů. Držitelem nemusí být výhradně tenista ale především osoba, která vykonala záslužný čin na poli humanity.

Před Murraym pouze tři tenisté - Američan Andre Agassi, Pákistánec Ajsám Kúreší a Švýcar Roger Federer - získali ocenění dvakrát.

Andy Murray has been named the 2022 Arthur Ashe Humanitarian Award recipient in recognition of his support for the humanitarian efforts in Ukraine. #ATPAwards | @andy_murray pic.twitter.com/W6eue01Z0T