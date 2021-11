Murray při premiéře ve Stockholmu porazil Nora Durasovice

Andy Murray před týdnem na Masters 1000 v Paříži vypadl hned v prvním kole, když proti německému lucky loserovi Dominiku Koepferovi nevyužil sedm mečbolů.



34letý Brit se ale rozhodl prodloužit si sezonu ještě o jeden týden a díky divoké kartě poprvé startuje na halovém podniku ATP 250 ve Stockholmu. A vstup do soutěže na severu Evropy zvládl.



Murray si poradil s norským outsiderem Viktorem Durasovicem. Až 354. hráče světa, jehož maximem ve světovém žebříčku je 298. příčka a ve Stockholmu se rozehrál v kvalifikaci, porazil 6-1 7-6.



Utkání měl Murray pod kontrolou až do stavu 6-1 a 3-1. Pak ale poprvé neudržel podání a musel do tie-breaku. V něm soupeři dokonce nabídl setbol, ale zlikvidoval ho a na třetí pokus utkání ukončil.



O čtvrtfinále si Murray zahraje v prvním vzájemném duelu s italským talentem Jannikem Sinnerem, který plní roli nasazené jedničky.



Kvarteto nejvýše nasazených doplňují Kanaďané Félix Auger-Aliassime a Denis Shapovalov a Brit Daniel Evans.

• ATP 250 STOCKHOLM •

Švédsko, tv. povrch / hala, dolarů

úterní výsledky (09. 11. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Fritz (5-USA) - Gerasimov (Běl.) 6-4 6-4 Rinderknech (Fr.) - Bublik (6-Kaz.) 6-1 2-0 skreč B. Murray (Brit.) - Durasovic (Nor.) 6-1 7-6(7) Van de Zandschulp (Niz.) - Serdarušič (Chorv.) 7-6(5) 7-6(5) Martínez (Šp.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-4 3-6 7-6(4)