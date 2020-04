Murray přišel o další Wimbledon. Budu v All England Clubu hrát příští rok, slíbil dvojnásobný šampion

Murray se naposledy v All England Clubu, kde v letech 2013 a 2016 triumfoval, v pavouku dvouhry objevil v roce 2017, kdy ve čtvrtfinále prohrál pětisetovou bitvu se Samem Querreym. Právě tehdy začaly jeho velké potíže s kyčlí, s níž podstoupil dvě operace.

Bývalá světová jednička nyní vyhlíží návrat. Ten chtěl Brit uskutečnit už před pár dny v Miami, jenže kvůli pandemii koronaviru je sezona přerušená až do 13. července. To se týká i celé travnaté části sezony včetně nejstaršího a nejslavnějšího tenisového turnaje světa Wimbledonu.

"Je mi strašně líto, že se neuskuteční turnaj v Queen's Clubu ani Wimbledon. Ale zdraví je teď to nejdůležitější, je to správné rozhodnutí. Už teď se těším, až si za rok zahraju na trávě!" napsal Murray na sociální sítě.

Pokud Murray za rok do All England Clubu opravdu dorazí, bude mu už 33 let. V médiích se objevily spekulace, že by mohl svůj návrat na kurty přehodnotit, touto zprávou však trojnásobný grandslamový šampion uklidnil všechny své fanoušky.

Podle mnohých mu může delší pauza naopak pomoci doléčit různé bolístky a vylepšit kondici. Murray totiž nedávno avizoval, že možná bude muset kvůli kostnímu výrůstku v oblasti kyčle na menší zákrok. Ten ale odložil, jelikož se během tréninků a příprav na comeback v Miami cítil dobře. Sám však přiznává, že až turnajový zápřah opravdu ukáže, jak na tom fyzicky je.