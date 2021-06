Murray se po čtvrt roce vrátil výhrou. Na trávě v Queensu porazil Pairea

Andy Murray, kterého v posledních letech provázely zdravotní problémy a absolvoval opakované operace kyčlí, naposledy hrál na začátku března v Rotterdamu. Po vyřazení ve druhém kole a narození čtvrtého dítěte si dopřál pauzu, kvůli zranění třísla se pak z několika turnajů omluvil a připravoval se na trávu.

Na té se dnes představil v Queen's Clubu, kde v minuloti pětkrát triumfoval. Na úvod porazil i díky pouhých šesti nevynuceným chybám 6-3 6-2 Francouze Benoita Pairea, s nímž vyhrál i čtrvtý vzájemný duel.

"Moje tělo už je staré. Ale co se týče pohybu jsem si dneska vedl celkem dobře. Byl to můj první zápas na trávě po třech letech a odehrál jsem jenom tři čtyři tréninky, takže jsem moc nevěděl, co čekat. Ale bylo to dobré. Tyhle zápasy jsou odměnou za tu tvrdou dřinu," pochvaloval si se slzami v očích někdejší první hráč světa v emotivním rozhovoru po zápase.

Ve druhém kole se 34letý Murray utká s nasazenou jedničkou Italem Matteem Berrettinim. "Bude to těžký test. je to nasazená jednička a odehrál povedené French Open," řekl Murray.