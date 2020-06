Murray si na Battle of the Brits poradil s Wardem a postoupil do semifinále

BATTLE OF THE BRITS - Andy Murray na Battle of the Brits v Londýně porazil v přímém souboji o 2. místo ve skupině Jamese Warda a zajistil si postup do semifinále. V něm ho čeká Dan Evans.

Andy Murray kvůli zdravotním potížím s operovanou kyčlí odehrál poslední soutěžní zápas loni v listopadu. Nyní se na charitativní akci Battle of the Brits v Londýně snaží ladit formu na návrat, který chystá na srpnové obnovení sezony.



V úterý v úvodním zápase ve skupině přehrál Liama Broadyho a pochvaloval si zdravotní stav. Ve středu ale po boji podlehl Kylu Edmundovi a tak se dnes o 2. místo ve skupině utkal v přímém souboji s Jamesem Wardem.



A bývalý první hráč světa a trojnásobný grandslamový šampion roli favorita potvrdil. I když celkem třikrát přišel o podání a na kurtu strávil více než dvě hodiny, zvítězil ve dvou setech 6-3 7-5.



Třiatřicetiletý Skot si tak zajistil postup do semifinále, v němž se v sobotu utká s Danem Evansem. Ten má již po dvou zápasech jisté první místo ve skupině, neboť po dvousetové výhře nad Jayem Clarkem dnes přehrál hladce 6-3 6-3 i Camerona Norrieho.



Edmund, kterého v pátek čeká duel s Liamem Broadym, si 1. místo ve skupině A zajistil už ve středu. O finále se utká s Norriem, nebo s 20letým Paulem Jubbem. Ten do soutěže vstoupil až dnes jako náhradník za zraněného Clarka, ale díky výhře 2-1 na sety nad Ryanem Penistonem má šanci na semifinále. O to svede souboj s Norriem.



Battle of the Brits je další z akcí během koronavirové pauzy, která se koná bez diváků a za přísných hygienických opatření. Pořádá ji deblový specialista Jamie Murray v britském Národním tenisovém centru v Londýně, kde se hraje v hale na tvrdém povrchu.



Akce má formát Turnaje mistrů. Ve dvouhře startuje klasicky osm tenistů, kteří jsou rozděleni do dvou skupin a bojují v nich o celkem čtyři místa v semifinále. Boje ve skupině jsou rozděleny na čtyři dny od úterý do pátku, v sobotu se odehrají semifinále a v neděli finále.



Cílem turnaje je kromě získání herní praxe vybrat částku minimálně 100 tisíc liber pro charitativní organizaci NHS. Fanoušci mohou utkání sledovat na Amazon Prime ve Velké Británii a v Irsku, Eurosport a Tennis Channel vysílá zápasy v USA.