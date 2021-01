Murray už je venku z izolace, stále vyjednává o účasti na Australian Open

Andy Murray kvůli pozitivnímu testu na koronavirus nemohl odletět speciálem do Melbourne a poslední dny trávil v domácí izolaci v Surrey. Třiatřicetiletý Brit však stále vyjednává o pozdějším příletu do dějiště Australian Open a účasti na úvodním grandslamu sezony. Informaci médiím sdělila jeho matka Judy.

Bývalá světová jednička Murray už se cítí mnohem lépe. "Vede si dobře. Včera mu skončila izolace a dnes by se měl vrátit k tréninku. Samozřejmě řeší, zda bude moct odletět do Austrálie a hrát Australian Open. Zatím nikdo nezná odpověď," řekla Murrayho matka Judy.

Murray by se musel do Melbourne přesunout v nejbližších dnech, jelikož by stejně jako další účastníci Australian Open, kteří už v Austrálii několik dní jsou, musel podstoupit povinnou 14denní karanténu a úvodní grandslam sezony startuje již 8. února. Murray stále v účast doufá, což potvrzuje to, že pořád figuruje na seznamu přihlášených.

Velký problém může představovat pravidlo australské vlády, které tenistům neumožňuje do Austrálie dorazit jinak než již uskutečněnými charterovými lety. Podobnou situaci, pokud bude mít tentokrát negativní test, bude nejspíše muset řešit Nicolás Massú, trenér Dominica Thiema.

V následujících dnech bychom se měli dozvědět, zda dvojnásobný zlatý medailista z olympijských her dostane zelenou a Australian Open se zúčastní.