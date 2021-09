Murray v Métách porazil Pospisila a je po dvou letech ve čtvrtfinále

ATP MÉTY - Andy Murray v hale v Métách porazil 6-3 6-3 Kanaďana Vaska Pospisila a poprvé od října 2019, kdy triumfoval v Antverpách, postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP. V něm narazí ne nejvýše nasazeného Poláka Hurkacze, nebo domácího Pouillea.

Minulý týden Andy Murray utrpěl nečekanou porážku ve druhém kole challengeru v Rennes, kde prohrál s hráčem druhé světové stovky Rusem Romanem Safiullinem.



Tento týden v Métách se mu daří o poznání více. Včera si proti domácímu 26. hráči světa Ugu Humbertovi připsal nejcennější skalp v sezoně a dnes si poradil 6-3 6-3 s Vaskem Pospisilem. Vzájemnou bilanci s kanadským sokem vylepšil na 5-1.



34letý Skot tak poprvé od Wimbledonu vyhrál dva zápasy po sobě a poprvé po bezmála dvou letech postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP. Naposledy se do něj dostal v říjnu 2019 v Antverpách, kde nakonec devět měsíců po druhé operaci kyčle získal svůj 46. titul.



O semifinále si finalista z roku 2007 zahraje s nejvýše nasazeným Polákem Hubertem Hurkaczem, nebo s Francouzem Lucasem Pouillem.



18letý Holger Rune v Métách zdolal 6-7 6-4 6-4 světovou čtyřiadvacítku Itala Lorenza Sonegu, připsal si druhý skalp hráč Top 50 a podruhé postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP. O premiérové semifinále si dánský teenager zahraje s druhým nasazeným Španělem Pablem Carreñem.