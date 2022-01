Murray v Sydney uspěl v tříhodinovém maratónu s Basilašvilim

Andy Murray minulý týden nečekaně prohrál svůj první zápas sezony, když v Melbourne podlehl argentinskému antukáři Facundu Bagnisovi.



Nyní při své premiéře v Sydney už však zaznamenal dvě vítězství. Včera si snadno poradil s norským outsiderem Viktorem Durasovicem a připsal si první výhru na australské půdě po třech letech. A dnes naopak po velkém boji zdolal Nikoloze Basilašviliho.



Bývalý první hráč světa Murray udolal 23. hráče světa až po 3 hodinách a 15 minutách bitvy 6-7 7-6 6-3 a vzájemnou bilanci upravil na 2-0.



S Basilašvilim to neměl vůbec snadné. Druhý nasazený Gruzínec, který nedávno prodělal nemoc Covid-19 a minulý týden vzdal kvůli vážným potížím s dýcháním zápas na ATP Cupu, hrál celý zápas velmi agresivně a přitom nedělal zbytečně moc chyb. Murray vzdoroval daleko za základní čárou a často se bránil kombinací slajsovaných úderů s přímými bekhendy.



V prvním setu Murray neudržel vedení 5-3, v desátém gamu neproměnil setbol a v tie-breaku sadu ztratil. Také ve druhém dějství přišel o vedení 5-3 a v desáté hře nevyužil dokonce tři setboly. Podruhé už však v tie-breaku uspěl a rozhodující set díky skvělému startu strhl na svou stranu. Byť za stavu 5-3 znovu čelil brejkbolu.







"Byl to neuvěřitelně těžký zápas. On míčky vytrvale hraje tvrdé údery, jako nikdo jiný na okruhu. Musel jsem hodně bránit a běhat, ale nohy mi fungovaly a ve třetím setu jsem opravdu dobře podával," komentoval Murray zápas hraný kvůli dešti pod zataženou střech Ken Rosewall Areny.



34letý Brit od svého posledního triumfu, který slavil v říjnu 2019 v Antverpách, odehrál 19 turnajů ATP a ani jednou nevyhrál víc jak dva zápasy po sobě. Dva a čtvrt roku dlouhé čekání na semifinále se pokusí ukončit v souboji s Davidem Goffinem (h2h 6-1), s nímž ze sedmi vzájemných duelů prohrál pouze jeden na exhibici v Abú Zabí.



Belgičan Goffin předevčírem přerušil sérii sedmi porážek a po dnešním vítězství 6-2 6-3 nad americkým lucky loserem Denisem Kudlou poprvé od loňského dubna postoupil do čtvrtfinále a vyhrál dva zápasy po sobě. Semifinále si zahrál naposledy loni v únoru v hale v Montpellieru, kde nakonec triumfoval.



První letošní zápas má za sebou úspěšně Aslan Karacev. Nejvýše nasazený Rus, který kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 po příletu do Austrálie přišel o start na ATP Cupu, si poradil 7-5 6-4 se Srbem Miomirem Kecmanovičem.



Ve čtvrtfinále překvapivý semifinalista loňského Australian Open Karacev narazí na Lorenza Sonega. Pátý nasazený Ital si poradil hladce 6-2 6-3 s argentinským mladíkem Sebastianem Báezem.