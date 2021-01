Murray zelenou pro cestu do Melbourne nedostal a na Australian Open bude chybět

Andy Murray měl 14. ledna pozitivní test na koronavirus. V Londýně tak musel zůstat v izolaci a zmeškal charterové lety do Melbourne.



Ve středu sice opustil karanténu, chystal se trénovat a necelé tři týdny před začátkem úvodního grandslamu sezony začal jednat o možném přesunu do Austrálie, dnes ale dostal od pořadatelů Australian Open negativní stanovisko.



"Štve mě, že musím říct, že nepoletím do Austrálie na Australian Open," citovala trojnásobného grandslamového šampiona britská média. "Neustále jsme komunikovali a snažili se najít řešení, které by umožnilo nějakou formu fungující karantény, ale nepovedlo se," dodal.



Pětinásobný finalista úvodního grandslamu roku Murray zřejmě doplatil na pravidlo australské vlády, které tenistům neumožňuje do Austrálie dorazit jinak než již uskutečněnými charterovými lety.



Aktuálně 129. hráč světa Murray měl letos v Melbourne startovat na divokou kartu od pořadatelů.



Australian Open začne 8. února a Murray je pátým hráčem, kterého ze hry vyřadil pozitivní test na Covid-19. Před ním se ze stejného důvodu museli odhlásit Španělé Alejandro Davidovich a Paula Badosaová a Američanky Amanda Anisimovová a Madison Keysová.