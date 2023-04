Murray zvažuje pokračování v antukovém jaru. Bylo to příšerný. Jeden z nejhorší zápasů kariéry, zlobil se

Andy Murray toho v posledních letech na antuce moc neodehrál a možná ještě změní pro letošní antukové jaro plány. Bývalý lídr žebříčku totiž schytal v prvním kole na Masters v Monte Carlu potupnou porážku od Alexe de Minaura. "Bylo to příšerný. Jeden z nejhorších zápasů mé kariéry. Nevím, co se stalo," zlobil se.

Murray odehrál na antuce od začátku sezony 2018 jen čtyři soutěžní zápasy. V roce 2020 se zúčastnil pouze French Open, kde uhrál jen šest gamů se Stanem Wawrinkou, loni nenastoupil k osmifinálovému utkání s Novakem Djokovičem na Masters v Madridu a letošní antukové jaro zahájil na prestižním podniku v Monte Carlu.

Zatímco v předchozích sezonách neměl v plánu se této části roku účastnit, jelikož antuka není pro jeho kovovou náhradu kyčle ideálním povrchem, letos se zřejmě chystal na kompletní šňůru generálek před French Open, na kterém si před sedmi lety zahrál finále.

Trojnásobný grandslamový šampion v úvodních měsících probíhající sezony bavil diváky napínavými bitvami, ovšem v Monackém knížectví ztroskotal hned na prvním soupeři, na kurtu se zdržel necelou hodinu a půl, a dokonce to vypadalo, že při odchodu z kurtu divákům omluvně mává.

V utkání s de Minaurem spáchal 26 nevynucených chyb, trefil pouhých devět vítězných úderů, odvrátil jen dva ze šesti brejkbolů a sám se k žádné šanci nedostal, ačkoli soupeř umístil do kurtu jen 35% prvních servisů.

Semifinalista tří ročníků monackého podniku měl přitom kvalitní přípravu, o to více je pro něj jeho včerejší výkon zklamáním. "Bylo to příšerný. Na tomhle výkonu nebylo nic dobrého. Nevím, co se stalo. Už v Miami jsem nehrál dobře (porážka v prvním kole s Dušanem Lajovičem) a tohle bylo ještě horší," zlobil se finalista únorové akce v Dauhá v rozhovoru pro The Herald.

"Neudělal jsem jedinou věc dobře, nešel mi servis, return, forhend, bekhend, nevolil jsem správné údery. Pravděpodobně to byl jeden z nejhorších zápasů mé kariéry. Podobný jsem odehrál loni v Dauhá proti Robertovi Bautistovi (0-6 1-6) a možná bych ještě jeden nebo dva našel. Ale v tom posledním jsem se cítil asi vůbec nejhůře."

Pokračování v antukovém jaru si možná 35letý Brit ještě rozmyslí. "Byl jsem před přechodem na antuku optimistický. Vzhledem k tomu, že jsem na ní v poslední době moc nehrál, cítil jsem se v posledních 10 dnech fyzicky dobře. Navíc se mi dařilo v trénincích. Tohle mi ale srazilo sebevědomí, mockrát v kariéře jsem se takhle necítil. Je vážně nepříjemné vidět, že všechna ta dřina přišla vniveč."