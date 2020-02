Murraymu hrozí další operace. Verdikt padne na konci března

Murray odehrál poslední soutěžní zápas na listopadovém finálovém turnaji Davisova poháru, k dalším utkáním kvůli zranění nenastoupil. Nejprve to vypadalo na mírnou pohmožděninu v oblasti pánevní kosti, ale zranění je evidentně mnohem vážnější.

Bývalý první hráč světa totiž stále čeká na vstup do letošní sezony, zmeškal Australian Open i evropské halové podniky. Další plán byl návrat na trávě, antuku chtěl kvůli náročnosti zápasů vynechat.

Jenže návrat se může znovu odložit. Murray totiž možná bude muset na další operaci, při níž by mu lékaři odstranili kostní výrůstek, který zasahuje do oblasti kyčle, kde má kovovou náhradu. Verdikt padne na konci března.

"Na konci příštího měsíce se dozvím, jestli jsem schopen hrát, nebo ne. Musím si počkat, jak to dopadne. Problém je, že pokud by to nešlo vyřešit artroskopicky a museli by mě otevřít, tak bude rekonvalescence delší," řekl trojnásobný grandslamový vítěz Murray.

"Pokud je kost stále aktivní a pořád roste, tak i po operaci bude růst dál. Nemělo by tedy smysl se nechat operovat hned. Kovová náhrada navíc zkresluje výsledky vyšetření a není jednoduché stoprocentně určit, kde je problém," dodal.

"V Davis Cupu to nevypadalo vůbec vážně. Ale někdy se to může zhoršit. Začal jsem před pár dny zase trénovat a uvidíme, jak si povedu. Pokud by to tělo zvládalo, tak bych hrál, pokud ne, tak budu muset na operaci. Rozhodne příštích pár týdnů."