Murraymu se letošní premiéra na okruhu ATP nepovedla, v Montpellier prohrál s Gerasimovem

Andy Murray kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 přišel o turnaje v Austrálii včetně melbournského grandslamu. První letošní akci tak absolvoval teprve před dvěma týdny na challengeru v italské Bielle, kde prohrál finále s Ukrajincem Iljou Marčenkem.



Na turnaji ATP, na kterých loni vinou pandemie koronaviru i bolestí operované kyčle odehrál jen sedm utkání, se letos představil poprvé až dnes. Ve francouzském Montpellier, kde hrál díky divoké kartě, ale skončil hned po svém úvodním vystoupení.



Třiatřicetiletý Brit v něm nestačil na 86. hráče světa Jegora Gerasimova z Běloruska. V tie-breaku prvního více než hodinového setu Murray nevyužil setbol, ve druhé sadě už neměl šanci. Bývalý první hráč světa, který dohrával s bolestmi v oblasti zad, už jen za stavu 0-5 po odvrácení mečbolu zažehnal potupného kanára a prohrál 6-7 1-6.



Další turnaj by měl aktuálně až 121. hráč světa Murray odehrát příští týden v hale v nizozemském Rotterdamu.



Gerasimov, který na letošním Australian Open skončil ve druhém kole po debaklu 0-6 1-6 0-6 s Aslanem Karacevem, si s hráčem Big 4 zahrál podruhé v kariéře. Loni na Roland Garros nepřekvapil proti Rafaelu Nadalovi.







"Byl to můj první zápas proti Murraymu. V minulosti jsme oba hráli jinou ligu," komentoval osmadvacetiletý Gerasimov svůj zřejmě nejcennější skalp. O postup do čtvrtfinále se utká s pátým nasazeným Italem Jannikem Sinnerem, nebo Slovincem Aljažem Bedenem.



V Montpellier se letos představili už čtyři bývalí hráči Top 10 a zatím uhráli dohromady jen jeden set. Už včera neuspěl domácí Jo-Wilfried Tsonga, dnes vypadli i jeho krajané Gilles Simona Lucas Pouille.



Drtivou výhrou dnes do turnaje vstoupil jediný český zástupce Jiří Veselý, který deklasoval 6-1 6-1 Švéda Mikaela Ymera.

• ATP 250 MONTPELLIER •

Francie, tv. povrch / hala, 323.970

úterní výsledky (23. 02. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Veselý (ČR) - M. Ymer (Švéd.) 6-1 6-1 Gojowczyk (Něm.) - Struff (8-Něm.) 6-3 6-4 Gerasimov (Běl.) - Murray (Brit.) 7-6(8) 6-1 Bonzi (Fr.) - Pouille (Fr.) 7-6(6) 6-2 T. Griekspoor (Niz.) - Giron (USA) 6-2 6-7(5) 6-3 Novak (Rak.) - Simon (Fr.) 7-6(5) 1-6 6-3