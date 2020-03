Murraymu zatím plán vychází, vrátit se chce už v Miami

Andy Murray stále čeká na vstup do letošní sezony. Trojnásobný grandslamový šampion znovu navnadil tenisový svět na svůj návrat. Ten by mohl proběhnout již na konci března na Masters v Miami. Příprava zatím totiž probíhá podle plánu a s comebackem bývalé světové jedničky to vypadá velmi nadějně.