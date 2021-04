Musetti na domácí antuce v Cagliari po čtyřech odvrácených mečbolech vyřadil jedničku Evanse

Lorenzo Musetti na novém domácím podniku v Cagliari potvrzuje skvělou letošní formu. Devatenáctiletý mladík si nedávno v Acapulku zahrál své první semifinále na tvrdém povrchu na akcích ATP, na Masters v Miami uhrál třetí kolo a teď si na svém nejoblíbenějším povrchu připsal další úspěch.

Na domácí oranžové drti nejprve v úterý se ztrátou jediného gamu deklasoval Dennise Novaka a vypadalo to, že výprask od něj schytá i nejvýše nasazený Daniel Evans. Britský tenista se však po úvodní sadě, v níž získal jedinou hru, vzchopil a svému soupeři ve druhém setu uštědřil stejný debakl.

O poznání vyrovnanější bylo rozhodující dějství. Za stavu 6-5 30-30 pro Musettiho spáchal britský tenista dvojchybu a čelil prvnímu mečbolu, ten odvrátil agresivní hrou a vynutil si tie-break. V něm se Evans dostal do nadějného vedení 6-3, ale Musetti zachoval pevné nervy a skóre otočil. Evans se poté dostal k dalšímu mečbolu, jenže ani ten se mu nepodařilo proměnit. Musetti nakonec svůj třetí mečbol využil a dramatickou zkrácenou hru vyhrál 10-8.

A racket throw after WINNING?!



That's a new one... pic.twitter.com/7wapv64Rbx