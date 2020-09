Musetti si na domácí antuce ve Forli došel pro první titul z challengeru

V roce 2018 byl ve finále US Open juniorů, na následném Australian Open 2019 triumfoval. Loni v říjnu vyhrál dva turnaje Futures.



Letos sice jeho slibně nastartovanou kariéru na půl roku přibrzdilo přerušení sezony kvůli pandemii koronaviru, ale nyní už Lorenzo Musetti znovu pokračuje v průniku mezi širší světovou špičku.



Zatímco ještě před dvěma týdny neměl na kontě jedinou výhru nad hráčem Top 100 a prohrál s nimi všech šest zápasů, za posledních 13 dní s nimi vyhrál šest ze sedmi duelů.



Minulý týden si na domácím Masters 1000 v Římě vyšlápl na trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku a připsal si první výhru na okruhu ATP. Následně porazil dalšího bývalého člena Top 10 Keie Nišikoriho a i když pak ve třetím kole skončil s kanárem od Dominika Köpfera, sebevědomí neztratil.



Tento týden si totiž 18letý Ital došel pro první titul z challengeru, když ovládl domácí antuku ve Forli. Postupně porazil Rusa Tejmuraze Gabašviliho, Američana Francese Tiafoea, krajana Andrease Seppiho, Jihoafričana Lloyda Harrise a dnes ve svém dosud největším finále zdolal po dvouhodinovém boji 7-6 7-6 Brazilce Thiaga Monteiru.

A moment Lorenzo Musetti will never forget. ☺️



The 18-year-old reels off four straight Top 100 wins to claim his maiden #ATPChallenger title. Champion in Forli!



️ @meftennisevents pic.twitter.com/7ARsZl0xwj