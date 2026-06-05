Muška v oku i Zverevova slova uznání. Co přinesl jediný vzájemný duel Menšíka se světovou trojkou?

DNES, 12:45
Téma 7
Zatím jen jedinkrát se potkali tváří v tvář Jakub Menšík (20) a Alexander Zverev (29). Není to tak dávno a dokonce to také bylo na antuce. Lépe vyšel ze vzájemného souboje německý tenista. Dlouhá třísetová bitva z dubnového Madridu ovšem naznačuje, že v semifinále French Open může být vše otevřené. Po 38 dnech se potkávají znovu. Tentokrát to bude odpoledne v horku, ve španělské metropoli bojovali pod světly reflektorů v chladu noci.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Menšík Jakub
Alexander Zverev předvádí na French Open výborné výkony (© JULIEN DE ROSA / AFP)

Menšík odehrál v Madridu jeden z nejnapínavějších zápasů své dosavadní kariéry. Osmifinále turnaje Masters proti světové trojce Zverevovi dopadlo pro dvacetiletého Čecha neúspěšně (4:6, 7:6 a 3:6), končilo se až ve čtvrt na dvě v noci. Třísetová bitva trvala 140 minut a nabídla vše, co má tenis nejlepší – boje o brejk, zkrácené hry i dramatické zvraty.

Rodák z Prostějova hned v úvodní hře ztratil podání, na returnu se mu nedařilo, a i když bojoval a snažil se často chodit na síť, první sada mu nakonec unikla. Zverev hrál při svém servisu neohroženě a poradil si i při jediném brejkbolu českého tenisty v závěru sady.

Druhé dějství ovšem patřilo Menšíkovi. Dokázal se opřít o silné bekhendy, mohl věřit servisu a ve zkrácené hře předvedl svůj nejlepší tenis. Nabyté vedení v tiebreaku nepustil a o rozhodující set si řekl vítězným forhendem.

Naděje na senzaci ještě víc ožila po prvním Menšíkově brejku, dostal se do vedení 2:1, jenže pak přišel neočekávaný moment. Němec si nechal ošetřit oko, do kterého mu zřejmě vletěla muška, a český mladík vypadl z rytmu. Ztratil jistotu na podání, promarnil výhodu brejku a Zverev šanci už nepustil. Jeho soupeř v klíčových momentech selhal, jako by se ještě učil hrát pod obřím tlakem.

Videopreview zápasu

Vítěz byl přesto pln slov uznání. "Proti němu, v tak vysoké nadmořské výšce, to bylo velmi, velmi těžké. Podává neuvěřitelně. Takže ano, jsem se zápasem a vítězstvím rozhodně spokojený," uznal Zverev kvality českého tenisty.

Prohra měla pro Menšíka žebříčkové důsledky – čtvrtfinálový výsledek z Madridu neobhájil, přišel o 100 bodů a propadl se na konec třetí desítky pořadí. Do pařížského duelu vstoupí Zverev jako světová trojka, Menšík pak jako 27. hráč rankingu.

Menšík – Zverev (14:30)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

French Open: Konec Menšíka, nebo šokující finále? Český outsider vyzve největšího favorita

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

7
Přidat komentář
NOLE_unvaccinated_GOAT
05.06.2026 14:21
"Muška v oku i Zverevova slova uznání." - Škoda, že ta muška nebyla v tomto SF na FO. Muchová by pak mohla všem říkat, že přece jenom se dostala letos do SF na FO!
Reagovat
PTP
05.06.2026 12:48
Hlavně to s těma článkama nepřepalte
Reagovat
pantera1
05.06.2026 13:08
Jj, máme euforii a jsme natěšení, aby to pak nebyla studená sprcha.
Reagovat
frenkie57
05.06.2026 14:21
Jestliže už teď máš euforii, co budeš mít v případě Kubovo vitězství?
Já jsem tak nějak v klidu, na zápas se těším, prožiju si ho, ale abych pravdu řekl, spíše půjde dále Poblijonek. V opačném případě budu také v euforii, ale až po zápase.
Reagovat
pantera1
05.06.2026 14:32
Myslela jsem to obrazně, já mám pěkný nervy . Prostě jsme šťastní, že došel tak daleko . Neuvidím to celý, což mě teda štve, ale možná to přinese štěstí. Aji když prohraje, je to parádní výsledek. . No jestli vyhraje, tak budu mít hodně velkou euforií, zbuntovala jsem půl Jeseníku, že musí fandit, tak snad to bude vyrovnanej zápas se šťastným koncem.
Reagovat
GaelM
05.06.2026 13:21
Po dlouhém absťáku konečně velký mužský průlom na GS, je potřeba si to užít... Kdo ví, kdy zase bude šance
Reagovat
frenkie57
05.06.2026 14:23
Ano, je třeba si užít samotný zápas a nesoustředit se na výsledek. Když to bude pěkný, bojovný mač, budu spokojen a případnou porážku v klidu vydýchám.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist