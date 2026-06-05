Muška v oku i Zverevova slova uznání. Co přinesl jediný vzájemný duel Menšíka se světovou trojkou?
Menšík odehrál v Madridu jeden z nejnapínavějších zápasů své dosavadní kariéry. Osmifinále turnaje Masters proti světové trojce Zverevovi dopadlo pro dvacetiletého Čecha neúspěšně (4:6, 7:6 a 3:6), končilo se až ve čtvrt na dvě v noci. Třísetová bitva trvala 140 minut a nabídla vše, co má tenis nejlepší – boje o brejk, zkrácené hry i dramatické zvraty.
Rodák z Prostějova hned v úvodní hře ztratil podání, na returnu se mu nedařilo, a i když bojoval a snažil se často chodit na síť, první sada mu nakonec unikla. Zverev hrál při svém servisu neohroženě a poradil si i při jediném brejkbolu českého tenisty v závěru sady.
Druhé dějství ovšem patřilo Menšíkovi. Dokázal se opřít o silné bekhendy, mohl věřit servisu a ve zkrácené hře předvedl svůj nejlepší tenis. Nabyté vedení v tiebreaku nepustil a o rozhodující set si řekl vítězným forhendem.
Naděje na senzaci ještě víc ožila po prvním Menšíkově brejku, dostal se do vedení 2:1, jenže pak přišel neočekávaný moment. Němec si nechal ošetřit oko, do kterého mu zřejmě vletěla muška, a český mladík vypadl z rytmu. Ztratil jistotu na podání, promarnil výhodu brejku a Zverev šanci už nepustil. Jeho soupeř v klíčových momentech selhal, jako by se ještě učil hrát pod obřím tlakem.
Videopreview zápasu
Vítěz byl přesto pln slov uznání. "Proti němu, v tak vysoké nadmořské výšce, to bylo velmi, velmi těžké. Podává neuvěřitelně. Takže ano, jsem se zápasem a vítězstvím rozhodně spokojený," uznal Zverev kvality českého tenisty.
Prohra měla pro Menšíka žebříčkové důsledky – čtvrtfinálový výsledek z Madridu neobhájil, přišel o 100 bodů a propadl se na konec třetí desítky pořadí. Do pařížského duelu vstoupí Zverev jako světová trojka, Menšík pak jako 27. hráč rankingu.
Menšík – Zverev (14:30)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
French Open: Konec Menšíka, nebo šokující finále? Český outsider vyzve největšího favorita
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Já jsem tak nějak v klidu, na zápas se těším, prožiju si ho, ale abych pravdu řekl, spíše půjde dále Poblijonek. V opačném případě budu také v euforii, ale až po zápase.