Může překonat všechny rekordy? Pět cílů, za kterými půjde Novak Djokovič v roce 2024

Turnaj mistrů 2023 ukázal jednu podstatnou věc. Novak Djokovič (36) není ani zdaleka na konci své naprosto unikátní kariéry. V letošní sezoně opět překonal několik rekordů. Tím nejdůležitějším byl jedinečný 24. grandslamový titul, který získal na US Open. Po vítězství na Turnaji mistrů v Turíně ale srbský tenista otevřeně mluvil o tom, že chce nyní "překonat všechny rekordy".

"Vždy mám ty nejvyšší ambice a cíle. Ani příští rok tomu nebude jinak, to je jasné. Mé tělo mi letos dobře sloužilo, dobře mě poslouchalo. Mám kolem sebe také skvělý tým lidí. Motivace, kterou potřebuji, stále existuje. Stále mě to inspiruje jít dál," vyprávěl po rekordním sedmém triumfu na Turnaji mistrů muž, který rok 2023 končí už poosmé jako číslo jedna v žebříčku ATP.

A tak se nabízí otázka, co je vlastně ještě potřeba dobýt. Přinášíme výčet pěti nejzajímavějších cílů, po kterých Djokovič půjde v roce 2024.

1. Olympijské zlato v Paříži

Poté, co vyhrál svůj 24. grandslamový titul, se stal pro spoustu tenisových odborníků, fanoušků i hráčů nejlepším tenistou všech dob. Pro některé jím ale není, Srbovi totiž ve vitríně chybí jedna důležitá trofej – zlato z olympijských her.

Absence tohoto titulu má velkou váhu, neboť hlavní rival Rafael Nadal zlatou medaili vlastní, získal ji na olympiádě v Pekingu v roce 2008. Také je třeba připomenout, že Djokovičova olympijská vystoupení vesměs končila hořce: ve zmíněném roce 2008 vypadl v semifinále právě s Nadalem a nakonec získal aspoň bronz. V letech 2012 a 2020 vypadl rovněž v semifinále – v Londýně s Murraym, v Tokiu se Zverevem – a ani v jednom případě z toho medaile nebyla. V roce 2016 v Riu dokonce opouštěl stadion v slzách po prohře s Juanem Martinem Del Potrem už v prvním kole.

V současné době existují jen tři tenisté, kteří v historii vyhráli olympiádu a všechny grandslamové tituly: Rafael Nadal, Andre Agassi a Steffi Grafová. Ta dokonce všech pět vrcholů dobyla během jediného roku 1988. Pokud by se Srbovi podařilo olympiádu v Paříži vyhrát, zapsal by se do historie tenisu jako čtvrtý v pořadí.

Předpověď: Zlato z olympiády by mělo být na prvním místě v žebříčku Djokovičových cílů. Však je to jediný důležitý titul, který mu dosud unikal. Proto udělá vše, co bude v jeho silách, aby právě na konci července byl v nejlepší formě.

Olympijský turnaj v roce 2024 se bude konat na Roland Garros v dějišti grandslamového turnaje French Open. Bude se hrát po Wimbledonu v termínu od 27. července do 4. srpna. Pravděpodobně se ho zúčastní i Rafael Nadal a pokud by se potkali, mohlo by jít o poslední souboj těchto dvou velikánů.

Tenisoví fajnšmekři by si jistě přáli, aby se souboj ikon uskutečnil až ve finále. A kdyby se Djokovičovi podařilo získat poslední chybějící titul na antuce, v Nadalově chrámu, zřejmě by tím rozsoudil věčnou debatu o tom, kdo je nejlepším tenistou všech dob.

2. Kalendářní grandslam

Djokovičovo vystoupení na olympiádě bude jistě záviset na tom, jak se mu bude dařit na předchozích grandslamech. Vždyť dalším z Djokovičových hlavních cílů je stát se teprve třetím mužem a prvním hráčem moderní éry, který by vyhrál všechny čtyři grandslamy v jednom roce. Kalendářní grandslam nedokázali získat ani Nadal nebo Roger Federer, jeho rivalové z ikonické Big 3.

Sezonním grandslamem se pyšní pouze Donu Budge (1938) a Rod Laver (1962 a 1969). Mezi ženami tohoto milníku dosáhly Maureen Connolly Brinkerová (1953), Margaret Courtová (1970) a již zmíněná Steffi Grafová (1988).

Sám Djokovič dokázal vyhrát tři majory ve čtyřech různých sezonách (2011, 2015, 2021, 2023), čtvrtý titul mu byl vždy odepřen. Třikrát mu chyběl jediný úspěch ve finále (French Open 2015 proti Stanu Wawrinkovi, US Open 2021 proti Daniilu Medveděvovi a Wimbledon 2023 proti Carlosi Alcarazovi).

Zejména v roce 2021 měl "Grandslam" na dosah. Po vítězství na prvních třech hlavních turnajích roku postoupil do finále i na US Open. Tam mu však ve třech setech vzal slávu Medveděv.

Prognóza: Pokud Djokovič vyhraje Australian Open i French Open v první polovině roku 2024, možná se raději než na olympijské hry zaměří na přípravu na Wimbledon (1. až 14. července) a US Open (26. srpna až 8. září). Na olympijských hrách by ale pravděpodobně také startoval.

Je otázkou, zda může být v silách Djokoviče vyhrát všech pět hlavních cílů sezony. Konkurence bude oproti roku 2023 silnější, zejména Carlos Alcaraz už dokázal, že má potenciál Djokoviče ve velkých zápasech porazit. Návrat chystá i Rafael Nadal, který bude chtít překazit Djokovičovi jeho snažení právě na dvou pařížských antukových kláních.

3. Nejvíce grandslamových titulů

Djokovič je v současnosti se ziskem 24 majorů nejúspěšnějším mužským tenistou všech dob. Pokud se však podíváme hluboko do historie i mimo open éru a zahrneme do výčtu také ženské soutěže, dělí se o tento ojedinělý rekord s jistou Margaret Courtovou.

Australanka v letech 1960-1973 rovněž vyhrála 24 grandslamů. Je tedy zřejmé, že jen jedno další vítězství by z šestatřicetiletého fenoména udělalo samostatného rekordmana.

Předpověď: Djokovič s velkou pravděpodobností tento rekord dobude. Možná se ho dokonce dočká už v lednu na Australian Open, kde triumfoval při každé ze svých posledních čtyř účastí. Další vítězství v Melbourne by znamenalo jeho jedenáctý titul, tedy stejný počet, jaký má na svém kontě na Australian Open Margaret Courtová.

4. Nejvíce vyhraných grandslamových zápasů

Rekordmanem v počtu vyhraných zápasů na grandslamové úrovni je Roger Federer s 369 triumfy. Za ním následuje Djokovič, který má 361 výher. Na vyrovnání švýcarského elegána je tedy potřeba ještě 8 vyhraných zápasů na grandslamech, devátou výhrou se pak Srb na čele pořadí osamostatní.

Novak has another major target apart from winning more Grand Slam tournaments... Roger Federer still leads with 369 match wins. pic.twitter.com/3lcLlIDwwX — Rard Denissen (@Rard_2) September 12, 2023

Předpověď: Je vysoce pravděpodobné, že Djokovič tento rekord zapíše. Vlastně by mu stačilo, kdyby se na všech čtyřech grandslamech dostal aspoň do 3. kola. Pokud grandslam vyhraje a získá pro sebe na majorech jeden další zápas, Federerův rekord již vyrovná. Jakékoliv další vítězství by z něj udělalo absolutního lídra.

5. Nejvíce titulů na okruhu ATP

Jen dva hráči získali v otevřené éře více titulů na hlavním okruhu než Novak Djokovič. Jimmy Connors slavil v letech 1972 až 1996 na okruhu 109 titulů ve dvouhře a za ním následuje Roger Federer se 103 tituly. Djokovič má na kontě 98, což znamená, že mu chybí jedenáct titulů k vyrovnání Connorse a 12 k postupu na první místo.

Předpověď: Je nepravděpodobné, že by se to Djokovičovi v nadcházející sezoně mohlo podařit. Nejvíce trofejí v jedné sezoně získal v roce 2015, tehdy nad hlavu zvedal poháry jedenáctkrát. V roce 2023 získal sedm titulů. Možnosti dobýt tuto metu jsou limitovány i menším počtem turnajů, které Djokovič hraje.

Pokud ale bude pokračovat podobným tempem, jako v posledních pěti sezonách, rekord by mohl padnout za dva roky. V roce 2024 se však Novak zřejmě přiblíží Rogerovi Federerovi, možná ho dokonce předstihne.