Může se vrátit do špičky? Clijstersová na World Team Tennis válí

Clijstersová se v únoru v Dubaji po téměř osmi letech objevila na turnajích WTA, před koronavirovou pauzou stihla ještě podnik v Monterrey. Na obou turnajích sice vypadla hned v prvním kole, nicméně sehrála vyrovnanou partii s dvojnásobnou grandslamovou vítězkou Garbiñe Muguruzaovou i Johannou Kontaovou, obě navíc figurují v Top 20 žebříčku.

Nyní 37letá Belgičanka má v plánu v návratu pokračovat i po koronavirové přestávce, která má na ženském tenisovém okruhu skončit za 14 dní. A vypadá to, že si čtyřnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička chce zahrát již turnaje na amerických betonech včetně grandslamového US Open. Proto se připravuje na americké exhibici týmů World Team Tennis.

Za svůj tým New York Empire, jenž momentálně figuruje jednu příčku za postupem do vyřazovacích bojů, ve dvouhře, která se hraje do pěti gamů (za stavu 4-4 rozhoduje tie-break hraný do pěti bodů), naprosto válí. Clijstersová dokázala porazit vítězku letošního Australian Open a světovou čtyřku Sofii Keninovou, další grandslamovou vítězku Sloane Stephensovou, Bernardu Peraovou, Danielle Collinsovou i Bělorusku Olgu Govorcovovou.

Vzhledem ke skvělé formě majitelky 41 titulů se dá očekávat, že ji tým nasadí i do dalších zápasů. Pokud by si trojnásobná maminka Clijstersová dokázala takovou formu přenést i na pokračování sezony, klidně by mohla svým mladším kolegyním ještě zle zatápět, a dokonce pomýšlet na rozšíření sbírky svých trofejí.