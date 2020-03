Na ATP se kvůli koronaviru nebude hrát šest týdnů, Miami Open bylo oficiálně zrušeno

Včerejší prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) mělo obrovský dopad na celosvětové dění. Přední představitelé WHO totiž překlasifikovali epidemii koronaviru na pandemii.

V Česku byl proto vyhlášen nouzový stav a po celém světě se postupně ruší nejen sportovní akce. Tenis není výjimkou. Asociace tenisových profesionálů (ATP) pořádající mužské tenisové turnaje přišla s rozhodnutím, že se v následujících šesti týdnech nebudou konat žádné z naplánovaných akcí.

Po nedělním zrušení turnaje v kalifornském Indian Wells dnes bylo zrušeno také Miami Open. Předčasně bylo odloženo dubnové finále Fed Cupu, které se pořadatelé pokusí přesunout na konec sezony.

Na ATP tak budou kromě Masters v Miami zrušeny Masters v Monte Carlu, podnik ATP 500 v Barceloně a menší turnaje v Houstonu, Marrákeši a Budapešti. Nejdříve se hráči vrátí 27. dubna v Mnichově a Estorilu.

Zákaz se týká rovněž challengerů. Ty právě probíhající v kazašském Nur-Sultanu a jihoafrickém Potchefstroomu nebudou dohrány. Konat se nebudou ani turnaje ITF.

"Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí. Znamená to velkou ztrátu pro turnaje, hráče i fanoušky. Věříme ale, že je to zodpovědné rozhodnutí, zdraví a bezpečnost jsou na prvním místě. Jakmile to půjde, tour obnovíme," řekl šéf ATP Andrea Gaudenzi.

Otázkou je, jak se přerušení a neodehrané turnaje projeví na žebříčku. Hráčům by se měly odepisovat body za loňský rok, které letos nahrazují novými. "Dopad řešíme a rozhodnutí oznámíme v nejbližší době," stojí v prohlášení ATP.

Český tenisový svaz (ČTS) už od 10. března zrušil všechny soutěže zařazené do oficiální termínové listiny ČTS ve všech věkových kategoriích.

Ženská tenisová asociace s největší pravděpodobností přijde s podobným rozhodnutím.