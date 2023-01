Na Australian Open fanouškům zakázali ruské a běloruské vlajky. Původně jen nesměly způsobit rozruch

Ukrajinský velvyslanec v Austrálii a na Novém Zélandu Vasyl Myrošnyčenko upozornil na Twitteru na událost z úvodního dne turnaje, kdy ruská vlajka visela na křoví u kurtu, na němž hrála Ukrajinka Kateryna Baindlová proti Rusce Kamile Rachimovové. "Vyzývám Tennis Australia, aby začala okamžitě uplatňovat svou politiku 'neutrálních vlajek'," napsal ambasador.

Pořádající organizace Tennis Australia dnes oznámila, že v Melbourne Parku budou vlajky Ruska a Běloruska s okamžitou platností zakázány. "Naším původním postojem bylo, že je fanoušci mohou přinést, ale nesmějí jimi způsobit rozruch. Včera jsme tu měli incident, kdy byla vlajka vedle kurtu. Budeme nadále pracovat s hráči a našimi fanoušky na tom, abychom zajistili nejlepší možné prostředí pro tenis," uvedla Tennis Australia.

Tenisté Ruska a jeho spojence Běloruska smějí od začátku invaze na Ukrajinu loni v únoru startovat na turnajích jako neutrální sportovci bez státních symbolů a vlajek. Pozvánku nedostali pouze do Británie na přípravné turnaje před Wimbledonem a samotný grandslamový turnaj.

Běloruská tenistka Aryna Sabalenková po dnešním vítězství v 1. kole nad Terezou Martincovou uvedla, že rozhodnutí organizátorů Australian Open respektuje. "Myslím si, že sport nemá nic společného s politikou, ale pokud se takhle budou všichni cítit lépe, tak OK. Já s tím nic nenadělám. Prostě to udělali. Bez vlajek? Tak bez vlajek," řekla pátá nasazená hráčka turnaje.

Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková v pondělí agentuře Reuters řekla, že stejně jako v minulých měsících si nepodá ruku po zápase s ruskou či běloruskou soupeřkou. Vyčítá jim, že se nevyjádřily dostatečně důrazně proti invazi.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF