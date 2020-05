Na Djokovičovu Adria Tour se chystá také Zverev

"Dobré zprávy. Sascha Zverev potvrdil, že přijede do Bělehradu," citoval srbský tisk světovou jedničku Djokoviče.

Djokovič naplánoval sérii turnajů na dobu, kdy je profesionální sezona kvůli koronaviru přerušená. Hrát by se mělo od 13. června do 5. července, po startu v Bělehradu by turné mělo zavítat do Chorvatska, Černé Hory a skončit v bosenské Banja Luce.

Výtěžek turnajů půjde na dobročinné účely. Zatím není jasné, zda se bude moci hrát před diváky.