Na grandslamu poprvé jako táta. Nadal na úvod Australian Open vydřel postup přes Drapera

Přestože Rafael Nadal loni tradičně laboroval s různými zdravotními potížemi, vyhrál na grandslamech 22 ze 23 zápasů a rekordní sbírku rozšířil na 22 trofejí.



Jenže od začátku října, kdy se stal otcem, prohrál 5 ze 6 utkání. Navíc jedinou výhru zaznamenal na Turnaji mistrů ve chvíli, kdy už byl bez šance na postup ze skupiny a naopak jeho soupeř Casper Ruud měl jisté semifinále.



A zatímco loni předvedl svůj nejlepší vstup do sezony (vyhrál 20 zápasů v řadě), letos naopak prohrál první dvě utkání (s Cameronem Norriem a Alexem de Minaurem) a prožil nejhorší start v kariéře.



První vítězství v roce 2023 vydřel až na třetí pokus dnes v úvodním kole Australian Open. Nerodilo se však lehce, španělský obhájce titulu si s britským mladíkem Jackem Draperem poradil až po 3 hodinách a 42 minutách boje 7-5 2-6 6-4 6-1.



36letý Nadal v prvním vystoupení na grandslamu v roli otce získal úvodní set díky brejku až v závěrečné dvanácté hře. V úvodu druhého dějství ovšem dvakrát po sobě neudržel servis a za stavu 0-4 mohl být rád, že odvrátil dva brejkboly a alespoň tak zažehnal hrozícího kanára.



Ve třetím setu favorizovaný Nadal neudržel vedení 4-1 a po bezmála třech hodinách hry byl stav vyrovnaný 1-1 na sety a 4-4 na gamy. Jenže 21letému Draperovi, který v posledních týdnech bojoval s virózami a neměl natrénováno podle představ, došly fyzické síly a křeče mu nedovolily dál svádět vyrovnanou bitvu. Zkušený Španěl ve zbytku utkání získal 8 z 9 her a náročný zápas ukončil.







"Loňský ročník tu pro mě byl jedním z nejemotivnějších turnajů kariéry. A jsem teď moc šťastný, že jsem se do Austrálie ještě jednou vrátil. Ale minulost vám nic nevyhraje, musím žít v přítomnosti. Začínám už 19. sezonu na okruhu, je to nový začátek. Posledních pár měsíců nebylo snadných, ale doufám, že tohle vítězství mi pomůže," řekl Nadal v pozápasovém rozhovoru na kurtu.



"S ohledem na posledních šest měsíců to byl pozitivní začátek. Hrál jsem proti jednomu z nejtěžších nenasazených soupeřů. Je mladý a myslím, že má před sebou velkou budoucnost. Ale je jenom na mě, abych zapomněl na události poslední doby, vyhrával zápasy a získal zpět své sebevědomí," dodal rodák z Mallorky.



Šampion z let 2009 a 2022 Nadal startuje na Australian Open poosmnácté v kariéře, úvodní zápas nezvládl jen v roce 2016 po pětisetové bitvě s krajanem Fernandem Verdascem. Ve druhém kole, v němž má v Melbourne bilanci 16-0, narazí na Američana Mackenziho McDonalda (h2h 1-0). Před třemi lety na Roland Garros s ním ztratil jen čtyři gamy.







Vstup do Australian Open proti neoblíbenému soupeři zvládl trojnásobný semifinalista Stefanos Tsitsipas. Třetí nasazený Řek si poradil 6-3 6-4 7-6 s Francouzem Quentinem Halysem, s nímž v minulosti dvakrát prohrál.



Šampion z roku 2014 Stan Wawrinka na čtvrtém grandslamu po sobě a poprvé na Australian Open skončil v prvním kole. 36letý Švýcar, trojnásobný grandslamový šampion, ve čtvrtém setu za stavu 5-4 nedoservíroval zápas se Slovákem Alexem Molčanem a po téměř čtyřech a půl hodinách boje prohrál 7-6 3-6 6-1 6-7 4-6.



Hubert Hurkacz vstoupil do letošního ročníku Australian Open hladkou výhrou 7-6(1) 6-2 6-2 nad Pedrem Martínezem a pouhým postupem do 2. kola vyrovnal své maximum v Melbourne Parku. O jeho překonání se desátý nasazený Polák utká s Italem Lorenzem Sonegem.

• AUSTRALIAN OPEN 2023 •

Melbourne (Austrálie), tv. povrch, 76.500.000 australských dolarů

pondělní výsledky (16. 01. 2023) • Dvouhra mužů - 1. kolo • Lehečka (ČR) - Čorič (21-Chorv.) 6-3 6-3 6-3 Svrčina (ČR) - Munar (Šp.) 6-3 6-2 6-2 Nadal (1-Šp.) - Draper (Brit.) 7-5 2-6 6-4 6-1 Tsitsipas (3-Řec.) - Halys (Fr.) 6-3 6-4 7-6(6) Hurkacz (10-Pol.) - Martínez (Šp.) 7-6(1) 6-2 6-2 Norrie (11-Brit.) - Van Assche (Fr.) 7-6(3) 6-0 6-3 Sinner (15-It.) - Edmund (Brit.) 6-4 6-0 6-2 Tiafoe (16-USA) - Altmaier (Něm.) 6-3 6-3 6-7(5) 7-6(6) Chačanov (18-Rus.) - Zapata (Šp.) 7-6(3) 6-2 6-0 Shapovalov (20-Kan.) - Lajovič (Srb.) 6-4 4-6 6-4 6-1 Korda (29-USA) - Garín (Chile) 6-4 1-6 6-3 6-2 Nišioka (31-Jap.) - Ymer (Švéd.) 6-4 6-2 7-5 Van de Zandschulp (32-Niz.) - Ivaška (Běl.) 6-3 3-6 7-5 6-3 Juncheng Shang (Čína) - Otte (Něm.) 6-2 6-4 6-7(2) 7-5 Etcheverry (Arg.) - Barrére (Fr.) 3-6 6-3 6-4 6-4 Moutet (Fr.) - Wu I-ping (Čína) 6-4 5-7 6-2 4-6 7-5 Griekspoor (Niz.) - Kotov (Rus.) 6-3 7-6(3) 6-3 F. Cerúndolo (28-Arg.) - Pella (Arg.) 6-4 6-4 6-3 Watanuki (Jap.) - Rinderknech (Fr.) 6-3 6-3 6-2 Daniel (Jap.) - Escobedo (USA) 7-5 6-2 3-6 6-3 McDonald (USA) - Nakashima (USA) 7-6(5) 7-6(1) 1-6 6-7(10) 6-4 Kubler (Austr.) - Báez (Arg.) 6-4 6-4 6-4 Sonego (It.) - Borges (Portug.) 7-6(4) 6-3 6-7(6) 6-1 Eubanks (USA) - Soonwoo Kwon (Korea) 6-3 6-7(1) 6-3 4-6 6-4 Millman (Austr.) - Hüsler (Švýc.) 6-7(8) 7-5 6-7(2) 6-2 6-3 Fucsovics (Maď.) - Coría (Arg.) 4-6 7-5 2-6 7-6(6) 6-2 Molčan (SR) - Wawrinka (Švýc.) 6-7(3) 6-3 1-6 7-6(2) 6-4