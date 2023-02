Na králi comebacků Murraym si vylámal zuby i Lehečka. V Dauhá nevyužil pět mečbolů a první finále si nezahraje

Jiří Lehečka včera v Dauhá vyřadil šampiona z roku 2020 a světovou pětku Andreje Rubljova a připsal si svůj nejcennější skalp. Blízko skalpu bývalého vítěze byl i dnes ve svém druhém semifinále na okruhu ATP proti Andymu Murraymu, poslední bod proti vítězi z let 2008 a 2009 ale získat nedokázal.



První set Lehečka vůbec nezvládl a po 33 minutách dostal od vítěze tří grandslamů kanára. Set bez zisku gamu na turnaji ATP odehrál poprvé v kariéře, na turnaji dospělých teprve popáté.



Do druhé sady ale český hráč nastoupil jako vyměněný, vypracoval si náskok 4-1 a bez potíží vyrovnal. V rozhodujícím setu Lehečka na druhý pokus potvrdil brejk a odskočil do vedení 5-3.



Jenže Lehečkovi ani pět mečbolů na postup nestačilo. První dva nevyužil při soupeřově servisu za stavu 5-3, další tři v řadě měl při vlastním podání za stavu 5-4 a 40-0. Bojovník Murray ale dokázal vyrovnat a ujal se vedení 6-5.



Lehečka si ve svém premiérovém vystoupení proti členovi Big 4 nakonec vynutil tie-break, ve kterém otočil z 1-3 na 4-3, ale závěr patřil zkušenému soupeři. První mečbol za stavu 5-6 ještě český talent odvrátil, ale poté neudržel podání a Murray pro sebe zkrácenou hru získal poměrem 8-6.



"Věděl jsem, že na postup do finále podává poprvé, takže jsem ho zkusil dostat pod tlak. Moc dobře vím, jak náročné je dopodávat takové zápasy. Ale abych byl upřímný, netuším, jak se mi povedlo to otočit. Byl to ale jeden z mých největších obratů v kariéře," řekl Murray po svém prvním semifinále od loňského června.



Čtvrtfinalista letošního Australian Open Lehečka v 16. zápase sezony utrpěl teprve čtvrtou, pokaždé nestačil na pozdějšího finalistu. Na první finále na turnaji ATP si tak musí ještě počkat, loni v Rotterdamu v semifinále podlehl rovněž ve třech setech Stefanosi Tsitsipasovi.



Nyní se 21letý rodák z Mladé Boleslavi přesune do USA, kde ho čeká premiéra na turnajích Masters 1000 v Indian Wells a v Miami. Mezitím je přihlášen na challenger ve Phoenixu.







Murray letos už potřetí utekl z mečbolu

I když 35letý Murray, který v roce 2019 kvůli nesnesitelným bolestem kyčle málem ukončil kariéru a nyní už čtvrtým rokem hraje s kovovou kyčelní náhradou, nedokázal ani 8. letošní zápas odehrát bez ztráty setu, už pošesté zvítězil. Třikrát přitom čelil mečbolu, v dalších dvou duelech byl jen dva míčky od porážky. Z mečbolu utekl celkově pošestnácté v kariéře.



Aktuálně 70. hráč světa Murray v Dauhá postoupil do rekordního 5. finále. V celkově 71. finále si zahraje o 47. titul a první od podzimu 2019 v duelu bývalých světových jedniček a grandslamových šampionů s Daniilem Medveděvem (h2h 0-2).



27letý Medveděv si v semifinále znovu po týdnu poradil s Félixem Augerem-Aliassimem, s nímž vyhrál i šestý vzájemný zápas. V Dauhá zvítězil po odvrácení tří setbolů ve druhé sadě 6-4 7-6 a připsal si osmou výhru v řadě.



Pět dní po triumfu v nizozemské hale moskevský rodák postoupil do celkově 29. finále. Bojovat v něm bude o 17. titul, z toho šestnáctý na tvrdém povrchu.