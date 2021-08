Na kvalifikaci US Open nebudou smět kvůli koronaviru diváci. Hlavní soutěž naopak bude s maximální kapacitou

Na kvalifikaci US Open nebudou smět kvůli pokračující pandemii koronaviru do areálu Flushing Meadows diváci. Hlavní soutěž by se naopak podle plánů organizátorů měla hrát před plnými tribunami.

"Vzhledem k oblíbenosti kvalifikace US Open mezi fanoušky to bylo těžké rozhodnutí," uvedla Americká tenisová asociace (USTA). "Ale po konzultaci s místními zdravotními úřady a lékařským týmem US Open jsme usoudili, že je to tak správné, abychom zajistili zdraví a bezpečnost všech," dodala pořádající organizace, jež během kvalifikačních kol očekává v areálu více než 2500 lidí denně.

Už v červnu USTA uvedla, že pro hlavní soutěž od 30. srpna do 12. září umožní Flushing Meadows naplnit v plné kapacitě. US Open by tak mělo být prvním grandslamem s maximálním počtem diváků na tribunách od loňského Australian Open, jež se hrálo ještě před vypuknutím pandemie. Loni se newyorský turnaj konal před úplně prázdnými tribunami.