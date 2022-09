Na majorech letos ani jednou neprohrály! Krejčíková se Siniakovou ovládly také US Open a zkompletovaly kariérní Grand Slam

US OPEN - Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková po Australian Open a Wimbledonu ovládly i US Open a letos na majorech nezaznamenaly jedinou porážku. Ve svém prvním newyorském finále po parádním obratu porazily 3-6 7-5 6-1 domácí duo Caty McNallyová, Taylor Townsendová a zkompletovaly sbírku trofejí ze všech majorů. České tenistky na podnicích velké čtyřky triumfovaly celkově pošesté.

"Nevím, čím to je. Celá sezona mi přišla těžká a zvlášť tenhle zápas. Bylo to náročné a všechny jsme hrály výborně. Je úžasné, že jsme vyhrály další grandslam," citovala Krejčíkovou agentura Reuters.

Šestadvacetileté Češky zvrátily v utkání proti nenasazeným soupeřkám nepříznivý vývoj. Od stavu 0-1 na sety a 1-4 ve druhé sadě získaly dalších 12 ze 14 her. "V ten moment jsme se uklidnily a řekly si: Dobře, tentokrát to nevyjde," uvedla Siniaková. "Myslím, že nám to pomohlo. Předváděly jsme pak lepší tenis, snažily se bojovat a uhrát každý bod. Jsem překvapená a šťastná, že se nám to povedlo. Vážím si toho, že spolu hrajeme a jde nám to tak dobře," doplnila rodačka z Hradce Králové, která se po newyorském turnaji vrátí na post deblové světové jedničky. Krejčíková bude hned za ní na druhém místě.

Nasazené trojky uspěly na třetím grandslamovém turnaji v sezoně a získaly šek na 688 tisíc dolarů (asi 16,8 milionu korun). Naprázdno vyšly jen na Roland Garros, kde musely kvůli pozitivnímu testu Krejčíkové na koronavirus odstoupit.

České tenistky, které hrály finále v New Yorku poprvé, nezačaly utkání dobře. Od stavu 2-2 v prvním setu přišly třikrát o servis a po 46 minutách sadu ztratily. Ve druhém setu prohrávaly Krejčíková se Siniakovou 1-4, poté se ale Češky chytily na returnu. Američanky nedokázaly slibně rozjetý zápas dotáhnout k vítězství, naopak o sadu kvůli dvěma ztraceným servisům přišly.

Rozhodující set se už odehrál v režii psychicky posílených českých tenistek. Krejčíková se Siniakovou brzy utekly do vedení 4-0 a sadu zakončily dalším prolomeným servisem soupeřek.

"Tahle porážka bolí. Není to ale naposledy, co jsem tu hrála. Tím jsem si jistá. Budu dál makat, tohle mě motivuje jít za úspěchem ještě tvrději. Takže pozor na rok 2023," prohlásila Townsendová.

Ziskem šestého grandslamového titulu se odpoutaly v historickém žebříčku od Lucie Šafářové. Tři tituly je dělí od Heleny Sukové, v čele je s 12 triumfy Jana Novotná.

Krejčíková se Siniakovou nezkompletovaly jen kariérní Grand Slam, ale také kariérní Golden Slam (zlato z OH 2021 v Tokiu) a tzv. kariérní Super Slam (vše zmíněné plus triumf na Turnaji mistryň).