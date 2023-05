Na Masters v Římě nikdy nevyhrál. Letos Medveděv v Itálii slaví první antukový triumf

Daniil Medveděv se nikdy netajil odporem k antuce. Pouze v roce 2019 na ní na víc jak jednom turnaji ATP vyhrál alespoň dva zápasy v hlavní soutěži. Tehdy si zahrál semifinále na Masters 1000 v Monte Carlu a finále v Barceloně.

Až letos zbořil své vlastní antukové hranice, když na všech třech akcích Masters v Monte Carlu, Madridu a Římě poprvé přešel minimálně přes dva soupeře.

A nyní v italské metropoli, kde pro něj všechny tři předchozí starty skončily po úvodním vystoupení, dokonce nenašel přemožitele. Potřetí si zahrál antukové semifinále, podruhé finále a nakonec vybojoval premiérový antukový titul. Se šesti soupeři, včetně dvojnásobného šampiona Alexandera Zvereva, ztratil jediný set.

Medveděv v Římě poprvé po čtyřech letech porazil na antuce hráče Top 10 a dokázal to hned dvakrát během dvou dnů. Po semifinálové výhře 7:5, 7:5 nad loňským finalistou Řekem Stefanosem Tsitsipasem si stejným výsledkem poradil i v dnešním finále s Holgerem Runem, kterému oplatil měsíc starou porážku z Monaka.

Finále začalo kvůli dešti s 90minutovým zpožděním a dlouho se vyvíjelo bez jediného brejku. Jako první udeřil v 12. gamu Medveděv a hned mu to vyneslo zisk úvodní sady.

Ve druhém dějství byl vývoj jako na houpačce. Medveděv prohrával 0:2, vedl 3:2, prohrával 3:5 a nakonec zápas i turnaj uzavřel ziskem čtyř her v řadě.

Medveděv proměnil šesté letošní finále v pátý triumf a poprvé v kariéře vyhrál pět turnajů během jedné sezony. Navázal na triumfy z Rotterdamu, Dauhá, Dubaje a Miami.

Vítěz Turnaje mistrů 2020 či US Open 2021 v celkově 33. finále vybojoval 20. titul a opět z turnaje, který nikdy předtím nevyhrál. Teprve podruhé zvítězil mimo tvrdý povrch a poprvé na antuce. Akci Masters 1000 ovládl pošesté v kariéře.

"Vždycky chci věřit sám sobě a vždy chci vyhrávat ty největší turnaje. Ale zároveň bych si nepomyslel, že někdy vyhraju turnaj Masters na antuce, protože jsem ji dlouho nenáviděl. Necítil jsem se na ní dobře a nic mi na ní nefungovalo," přiznal Medveděv.

"Ale už před turnaji v Monte Carlu a Madridu jsem se tak špatně necítil. A když jsem dorazil sem, cítil jsem se v tréninku skvěle a řekl trenérovi: 'Nevím, co se děje, ale cítím se úžasně, tak uvidíme, jak to půjde v zápasech.' Pak totiž nastoupíte do ostrých zápasů proti těžkým soupeřům a může to být jiné. Jsem teď opravdu moc šťastný, že jsem tu dokázal zvítězit," dodal 27letý Medveděv.

20 titles. 20 DIFFERENT tournaments!@DaniilMedwed's quest to win every event on Tour at least once (and only once) continues...#IBI23 pic.twitter.com/YQe0Uyxmzz — Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2023

20letý Rune v předchozích dvou kolech vyřadil světovou jedničku Novaka Djokoviče i čtyřku Caspera Ruuda, porazit tři hráče elitní desítky během jednoho antukového turnaje ale nedokázal. Prohrál i druhé letošní finále na antukovém Masters 1000, v dubnu Monte Carlu podlehl Andreji Rubljovovi.

S členem TOP 5 dánský mladík prohrál teprve druhý z devíti duelů a až v 16. letošním zápase na antuce neuhrál alespoň set. V celkově 8. finále marně usiloval o 5. titul. Jeho největším úspěchem zůstává triumf na loňské 'tisícovce' v pařížské hale Bercy. Z antuky získal trofeje zatím jen loni a letos v Mnichově.

Letos poprvé od roku 2004 nebyl ve finále římského turnaje ani jeden z hvězdného dua Rafael Nadal a Novak Djokovič.

