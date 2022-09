Na sedmý pokus to vyšlo! Lehečka má první výhru v Davis Cupu, na 2-0 v Izraeli zvýšil Macháč

DAVIS CUP - Až na sedmý pokus se Jiří Lehečka dočkal premiérového vítězství v Davis Cupu. Dvacetiletý Čech si v baráži v izraelském Tel Avivu bez ztráty podání poradil 6-0 6-4 s Danielem Cukiermanem a poslal Čechy do vedení 1-0. Náskok následně zvýšil Tomáš Macháč, který potvrdil roli favorita proti Edanovi Lešemovi.

Dvacetiletý Jiří Lehečka splnil v úvodu baráže roli favorita a na sedmý pokus si připsal první výhru v Davis Cupu. Třiašedesátý hráč světa nedovolil Danielu Cukiermanovi v prvním setu ani jeden brejkbol a nadělil o sedm let staršímu protivníkovi za 39 minut kanára.

Jediný účastník zápasu v Tel Avivu z první stovky žebříčku ATP získal brejk také ve třetí hře druhé sady. Za stavu 5-4 Cukierman duel zdramatizoval. Za podpory více než tří tisíc fanoušků měl při vedení 40-0 tři brejkboly, Lehečka je ale odvrátil a pěti míčky za sebou dopodával duel k vítězství.

Roli favorita potvrdil také Tomáš Macháč. Přestože však s Edanem Lešemem nepřišel o podání, strávil na kurty téměř dvě hodiny. Ve druhém setu dokonce za stavu 4-5 čelil dvěma setbolům, situaci ale ustál a zvítězil 6-4 7-5.

Výběr kapitána Jaroslava Navrátila může završit úspěch v sobotu. Program začne čtyřhrou, do níž zatím Navrátil nahlásil dvojici Zdeněk Kolář a Dalibor Svrčina. Za Izrael by měli při absenci zřejmě zdravotně indisponované jedničky Jišaje Oliela nastoupit Cukierman s Lešemem. Ve dvouhrách by se pak podle vývoje měli střetnout Lehečka s Lešemem a Macháč s Cukiermanem.

Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety. Vítěz postoupí do kvalifikace o finálový turnaj Davis Cupu v příštím roce. Poraženého čeká pád do nižšího patra soutěže.