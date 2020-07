Na Spartě vrcholí Pohár přátelství mezi daviscupovými výběry Česka a Slovenska

Zápasy pro výběry od 14 let až po daviscupové a fedcupové týmy jsou další akcí na rozehrání po koronavirové pauze. V rámci projektu tenisových svazů obou zemí Spolu pro budoucnost se tento víkend utkávají tenisté v Praze, Říčanech a Bratislavě. Majitelem metr vysokého poháru se stane země s více výhrami, za stavu 5-5 by rozhodl větší počet vyhraných jednotlivých zápasů.



V Praze na antuce Sparty je stav mezi daviscupovými výběry 1-1 na zápasy. Jiří Veselý v sobotu vydřel bod proti Lukáši Kleinovi, Lukáš Rosol pak nestačil na Norberta Gombose.



Kapitáni obou výběrů dnes protočí sestavy a do hry se tak dostanou další tenisté. Zdeněk Kolář se od 10:30 utká s Andrejem Martinem a devatenáctiletý Jonáš Forejtek bude čelit Filipu Horanskému.



• POHÁR PŘÁTELSTVÍ •

Česko (Praha) / Slovensko (Bratislava), antuka / tv. povrch

sobotní a nedělní výsledky mužů/chlapců (04. - 05. 07. 2020) Daviscupové týmy: Česko - Slovensko 1-1 (Praha, antuka) Sobota 4. července Veselý - Klein 7-5 3-6 7-5 ... 1-0 Rosol - Gombos 3-6 2-6 ... 1-1 Neděle 5. července Kolář - A. Martin Forejtek - Horanský Rosol/Veselý - Klein/Zelenay Tenisté do 23 let: Slovensko - Česko 1-1 (Bratislava, antuka) Sobota 4. července Molčan - Lehečka 6-4 1-6 6-4 ... 1-0 Líška - Macháč 4-6 2-6 ... 1-1 Neděle 5. července Molčan - Macháč Líška - Lehečka Molčan/Líška - Svrčina/Macháč Chlapci do 18 let: Česko - Slovensko 3-3 (Říčany, antuka) Sobota 4. července Nicod - Gálik 3-6 3-6 ... 0-1 Válek - Pokorný 4-6 6-4 1-6 ... 0-2 Siniakov - Palovič 3-6 0-6 ... 0-3 Donald - Novanský 3-6 6-3 6-0 ... 1-3 Bartoň/Siniakov – Novanský/Pokorný 3-6 6-3 10-6 ... 2-3 Donald/Nicod – Gálik/Karol 7-6(3 6-2 ... 3-3 Neděle 5. července Siniakov - Novanský Donald - Palovič Bartoň - Karol Válek - Gálik čtyřhra čtyřhra Chlapci do 16 let: Slovensko - Česko 4-2 (Bratislava, antuka) Sobota 4. července Marošík - Homola 6-2 3-6 6-2 ... 1-0 Krajčí - Velík 4-6 6-4 6-4 ... 2-0 Schwarc - Vojtěk 1-6 3-6 ... 2-1 Naď - Menšík 6-3 6-3 ... 3-1 Naď/Krajčí - Petr/Velík 6-1 3-6 11-9 ... 4-1 Marošík/Simon Norrman - Homola/Menšík 6-7 1-6 ... 4-2 Neděle 5. července dvouhra dvouhra dvouhra dvouhra čtyřhra čtyřhra Chlapci do 14 let: Česko - Slovensko 6-0 (Říčany, antuka) Sobota 4. července Mrva - Hulín 6-3 6-2 ... 1-0 Valeš - Balaščák 6-2 6-4 ... 2-0 Kumstát - Melega 6-2 6-1 ... 3-0 Brunclík - Naňo 6-0 7-6(3) ... 4-0 Kumstát/Sklenička - Hulín/Melega 6-1 6-2 ... 5-0 Brunclík/Valeš - Balaščák/Poklemba 6-2 6-4 ... 6-0 Neděle 5. července Brunclík - Melega Kumstát - Naňo Valeš - Poklemba Sklenička - Balaščák čtyřhra čtyřhra