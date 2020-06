Na Štvanici startuje souboj týmů Plíškové a Kvitové. První bod získala Strýcová

Charitativní turnaj rozehrály Markéta Vondroušová s Barborou Strýcovou. Utkání lépe zvládla zkušenější z obou Češek. Strýcová v úvodní sadě mladší Vondroušové nenabídla jediný brejkbol. Ve druhém dějství sice ztratila vedení 4-1 a finalistka loňského French Open měla možnost za stavu 5-4 stav zápasu na podání srovnat, ale to jí rodačka z Plzně nedovolila, nakonec zvítězila 6-3 7-5 a poslala do vedení výběr dvojnásobné wimbledonské šampionky.

Poprvé po uvolnění opatření proti koronaviru se tenis v Česku hraje za podpory platících fanoušků. "Tohle mám ráda. Díky, že jste přišli," řekla Strýcová na kurtu, u kterého zápas sledovali i hokejisté Jaromír Jágr a Patrik Eliáš.

Strýcová v utkání s Vondroušovou získala brejk na 2:1. "Brutus hraješ. Dobře se hejbeš, člověče," chválila Kvitová o pauze Strýcovou, která odvětila: "Zatím." Na druhé straně se snažila pomoct kapitánka Plíšková. "Zatlač do bekhendu. Ona taky něco zkazí. Pojď!" povzbuzovala Vondroušovou, ale ta už první set nezachránila.

V druhé sadě Strýcová vedla 4:1, ale vzápětí prohrávala 4:5. "Zkus jít do druhýho servisu, šoupni to tam, a když to půjde, jdi na síť. Teď nemáš co ztratit. Dáš to!" slyšela Strýcová od Kvitové a poprvé v kariéře Vondroušovou porazila.

"Je to jiný, jak jsou holky na lavičce a každá mi říká něco jiného, tak je to uvolněný a přitom chci vyhrát. Je to fajn," řekla Strýcová v rozhovoru pro televizi O2.



Na programu jsou ještě tři zápasy

Další utkání obstarají Kristýna Plíšková s Kateřinou Siniakovou, poté nastoupí Tereza Martincová s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou a dnešní program zakončí deblový souboj sester Plíškových s dvojicí Siniaková, Barbora Krejčíková.

Hrající kapitánka Petra Kvitová se kvůli přetrvávajícím potížím s levým předloktím na kurt zatím nedostane.

V každém turnaji se za den odehrají vždy tři dvouhry a jedna čtyřhra. Dvojice se v daném turnaji nesmějí opakovat. Začátky jsou naplánovány na poledne.

Druhé kolo bude od 29. června do 1. července v Prostějově a pak se akce vrátí na Štvanici, kde se bude hrát 11. až 13. července a 25. až 27. července.

Každý odehraný fiftýn bude oceněn padesáti korunami od organizátora, které následně zdvojnásobí Nadace Tipsport. Vítězný tým obdrží po celé sérii šek s částkou, kterou věnuje na charitativní využití podle vlastního uvážení.