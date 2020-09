Na US Open jde dál jen Kvitová. Jednička Plíšková překvapivě končí, neuspěla ani Vondroušová

US OPEN - Pouze Petra Kvitová dnes z tria nasazených Češek dokázala pokořit druhé kolo US Open, turnajová šestka si poradila s Katerynou Kozlovovou. Překvapivě brzy končí Karolína Plíšková, nejvýše nasazená nenašla recept na bývalou světovou čtyřku Caroline Garciaovou. Neuspěla ani Markéta Vondroušová, jež schytala ostudný debakl od Aljaksandry Sasnovičové.

Petra Kvitová se před koronavirovou pauzou na všech turnajích, kterých se zúčastnila, dostala minimálně do čtvrtfinále. Během vynucené přestávky se však znovu trápila s levým předloktím a kvůli obnovenému zranění zmeškala několik příležitostí se na domácích exhibičních akcích rozehrát.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka startovala před týdnem i na přípravném turnaji, kde hned v úvodním zápase podlehla krajance Marii Bouzkové. Na grandslamovém US Open ale v tom samém areálu vstup do turnaje zvládla, když si snadno poradila s Irinou Beguovou.

Proti Kateryně Kozlovové rovněž set neztratila, ale bez problémů se to tentokrát neobešlo. Výkon Ukrajinky rozhodně neodpovídal její pozici v žebříčku WTA (99.), českou favoritku trápila skvělou obranou a celkově kvalitní hrou od základní čáry, v utkání trefila 19 vítězných úderů a 16 nevynucených chyb.

Kozlovová v úvodní sadě dokonce podávala na zisk setu a měla setbol, Kvitová ale včas zabrala a pátou brejkbolovou šanci proměnila. O dva gamy později sama měla setbol, ani ona však úvodní dějství uzavřít nedokázala a získala jej až v tie-breaku. "První set byl těžký. Bojovala jsem se soupeřkou, ale také sama se sebou. Bylo tam hodně nervů," komentovala česká tenistka svůj výkon ve videokonferenci.

Druhý set už byl od Kvitové jednoznačnou záležitostí. Nasazená šestka nastřílela 15 winnerů a udělala jen dvě chyby, přičemž na vlastním servisu ztratila jediný fiftýn. Kozlovovou za hodinu a 42 minut zdolala 7-6(3) 6-1. "Myslím, že ten druhý set byl fakt dobrý. Podávala jsem mnohem lépe a trefovala jsem údery čistě, nebylo tam tolik chyb," dodala Kvitová.

Pro Kvitovou je US Open nejméně oblíbeným a úspěšným grandslamem. Jejím maximem ve Flushing Meadows je čtvrtfinále z let 2015 a 2017. O postup do osmifinále, které si zahrála naposledy před třemi lety, si premiérově zahraje s Jessicou Pegulaovou. "Vím, že hraje dobře, ale moc její hru neznám," řekla Kvitová.

Američanka, jež v prvním kole přetlačila Marii Bouzkovou a před týdnem si v New Yorku zahrála své největší čtvrtfinále, porazila 7-6(1) 6-7(3) 6-3 Kirsten Flipkensovou a poprvé na grandslamech prošla do třetího kola.

Karolína Plíšková na začátku letošního roku potřetí v kariéře ovládla úvodní podnik v australském Brisbane, jenže od té doby se jí vůbec nedaří. To potvrdila i na US Open, kde v roli nasazené jedničky překvapivě končí již ve druhém kole po porážce 1-6 6-7(2) s Caroline Garciaovou, se kterou měla před dnešním soubojem vyrovnanou bilanci.

Nutno říct, že Garciaová, jež byla světovou čtyřkou a nyní figuruje až na 50. místě žebříčku WTA, po dlouhé době předvedla výkon hodný bývalé hráčky Top 10. Plíšková byla od prvního míče pod tlakem a v úvodní sadě si proti přesné a agresivní hře Francouzky ani neškrtla. Garciaová měla jasně navrch až do stavu 6-1 4-3, kdy poprvé v utkání ztratila servis.

"Set a půl hrála skvěle, super agresivně. Nemohla jsem do toho tolik chodit. Měla jsem pocit, že nestíhám. Nehrála jsem úplně špatně, ale ani dobře. Nejsem robot a nemůžu hrát každý zápas dokonale," řekla Plíšková po utkání.

V tu chvíli mohla Plíšková nastartovat obrat, za stavu 5-4 však nevyužila dva setboly a o dva gamy později promarnila náskok 30-0 na returnu. "Při tom prvním (setbolu) jsem se do toho rozhodla jít, ale forhend jsem netrefila. Mohla jsem jí nechat víc hrát a ne to chtít urvat. Tenhle jedinej balon bych asi změnila," řekla Plíšková. Tie-break byl v jasné režii soupeřky, jež Plíškovou na vítězné údery přestřílela 30-13.

Osmadvacetiletá Plíšková na letošním US Open, které se hraje bez diváků a za velmi přísných hygienických podmínek, patřila k největším favoritkám, obzvláště při absenci šesti hráček elitní desítky. Nasazenou jedničkou na grandslamech byla podruhé (US Open 2017, čtvrtfinále). "S tím neměla prohra nic společného. Tlak jsem proto žádný necítila," uvedla.

Na vytoužený premiérový grandslamový vavřín ale ani na svém oblíbeném grandslamu, kde si v roce 2016 zahrála své jediné dosavadní finále na podnicích velké čtyřky a takto brzy vypadla naposledy před pěti lety, nedosáhne. Rodačce z Loun se letos na grandslamech nedaří, v Melbourne skončila jen o kolo později.

Garciaová dokázala členku Top 10 porazit po skoro dvou letech, naposledy uspěla předloni na podzim ve finále v Tianjinu právě proti Plíškové. Šestadvacetiletá Francouzka, jež letos dokázala dva zápasy v řadě vyhrát jen na slabě obsazeném domácím turnaji v Lyonu, bude o své první osmifinále na grandslamech od předloňského French Open bojovat proti Jennifer Bradyové.

Domácí Bradyová nedávno ovládla nový podnik v Lexingtonu a slavila premiérový titul na hlavním okruhu. Do třetího kola stejně jako Garciaová prošla bez ztráty setu, dnes smetla 6-1 6-2 krajanku CiCi Bellisovou. S Garciaovou se utká již posedmé.

Markéta Vondroušová se po půlroční pauze na kurty vrátila letos v lednu na novém turnaji WTA v Adelaide a suverénně prošla do čtvrtfinále, v němž nestačila na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Od té doby? Bída, trápení a zklamání. Na dalších šesti akcích si finalistka loňského French Open připsala jedinou výhru.

A spokojená nemůže být ani se svými výkony na právě probíhajícím US Open. Úvodní kolo sice 21letá Češka ještě zvládla, ale v dnešním souboji o postup do třetího kola za 67 minut schytala výprask 1-6 2-6 od Aljaksandry Sasnovičové.

Proti Bělorusce, která byla v úvodním kole míček od vyřazení, nevyužila jediný ze šesti brejkbolů a sama zlikvidovala jen polovinu (4 z 8) šancí soupeřky. Sasnovičová si na kurtu dělala, co chtěla, a neměla sebemenší problém českou favoritku ve výměnách přetlačovat. Navíc spáchala podstatně menší počet nevynucených chyb (10-21). Předloňské osmifinalistce Vondroušové dokonce za stavu 0-5 hrozil potupný "kanár".

"Dneska to byl špatný den. Víceméně jsem se vykazila, ona toho ani moc hrát nemusela," řekla Vondroušová ve videokonferenci českým novinářům. Ani při brejkbolových šancích, kdy mohla zápas zvrátit, se jí nedařilo. "Obecně jsem dneska kazila returny, nebylo to optimální. Když jsem tam ten míč potřebovala dostat, tak jsem ho tam nedostala," posteskla si.

Šestadvacetiletá Sasnovičová se v dalším kole střetne s Julií Putincevovou. Proti nasazené Kazašce se pokusí vyrovnat své grandslamové maximum (Wimbledon 2018). Putincevová, která vyřadila její krajanku Věru Lapkovou a se Sasnovičovou suverénně vyhrála oba předchozí souboje, bude bojovat o první osmifinále US Open.

Kvitovou může ve třetím kole doplnit už jen Karolína Muchová. Nasazená dvacítka bude ve čtvrtek favoritkou proti Rusce Anně Kalinské.