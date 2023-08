Na US Open se poprvé využije systém VAR. Tenisté si další možnost kontroly pochvalují

Pořadatelé US Open letos zavádějí možnost dodatečného ověřování sporných situací pomocí videozáznamu. Opatření má rozhodčím pomoci ve specifických případech – například po dvojdopadu nebo dotyku těla s míčem a sítí. US Open bude prvním grandslamem, který tuto možnost nabídne. Nové pravidlo se bude týkat pěti ze 17 kurtů a mělo by pokrýt více než polovinu zápasů dvouhry.

Video má spolu s "jestřábím okem", které již monitoruje dopady míčků, zajistit, aby co nejvíce verdiktů bylo správných.

"Samozřejmě nastaly situace, kdy jste po zápase viděli video a přáli jste si, abyste rozhodli jinak. Nebo jste alespoň doufali, abyste měli při rozhodování k dispozici další pomoc," řekl agentuře AP rozhodčí Jake Garner.

Hráči jsou s rozhodnutím spokojeni. "Prosazovala jsem to už delší dobu, takže jsem ráda, že to US Open umožní. Bude to skvělé pro hráčky i fanoušky," prohlásila světová trojka Jessica Pegulaová. "Dává to velký smysl. Může to být opravdu frustrující, když si myslíte, že jste viděli dvojdopad a rozhodčí ho z nějakého důvodu neviděl. Vždycky je lepší to vědět hned, než se potom na někoho zlobit," dodala Caroline Garciaová, semifinalistka loňského US Open.

Hráči budou moci využít dodatečné kontroly situace na videu stejně jako u jestřábího oka pomocí výzvy (challenge). K dispozici budou dva lidé, kteří budou posílat nejlepší záběry situace na obrazovku rozhodčího a na další obrazovky po kurtu. Rozhodčí pak svůj verdikt buď potvrdí, nebo změní. V případě nejednoznačnosti videozáznamu zůstane v platnosti původní rozhodnutí.