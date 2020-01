Nadal a Thiem svádí souboj o poslední místo v semifinále Australian Open

Rafael Nadal a Dominic Thiem odehráli už třináct vzájemných zápasů s bilancí 9-4. Ovšem pouze jednou se střetli mimo antuku, když na US Open 2018 vyhrál po pětisetovém boji o sedm let starší Španěl. Ten uspěl ve všech pěti utkáních na grandslamech, když čtyři výhry přidal na pařížské antuce.



Vítěz duelu Nadala s Thiemem se v pátečním semifinále střetne s třiadvacetiletým Němcem Alexanderem Zverevem, který porazil 3-1 na sety Švýcara Stana Wawrinku a do semifinále grandslamu postoupil poprvé v kariéře.



První semifinále ve dvouhře mužů je na programu už ve čtrvtek, kdy se střetnou a po nich bývalí šampioni Srb Novak Djokovič a Švýcar Roger Federer.

• AUSTRALIAN OPEN 2020 •

Melbourne / Austrálie, tv. povrch, 49.100.000 dolarů

středeční výsledky (29. 01. 2020) • Dvouhra mužů - čtvrtfinále • Nadal (1-Šp.) - Thiem (Rak.) ... hraje se od 9:45 SEČ A. Zverev (7-Něm.) - Wawrinka (15-Švýc.) 1-6 6-3 6-4 6-2