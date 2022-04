Nadal bude hrát už příští týden v Madridu. Chci to doma zkusit, láká Španěl

"Přestože jsem teprve začal s přípravou a je to náročné, chci hrát, navíc doma. Zvlášť když už tolik příležitostí nebude. Chci to zkusit, jak nejlépe to půjde," uvedl pětatřicetiletý Nadal, jenž by chtěl na antukovém grandslamu v Paříži zaútočit na rekordní 14. titul.

Nadal vstoupil do sezony sérií 20 výher, díky níž získal tři tituly včetně triumfu na Australian Open. Prohrál až 21. března ve finále v Indian Wells, kde už ho trápily bolesti hrudníku. Následné vyšetření v Barceloně odhalilo únavovou zlomeninu třetího levého žeberního oblouku.