Nadal bude na Australian Open bez trenéra. Moya chce zůstat doma s rodinou

"Po rozhovoru s Rafou jsme se shodli, že s týmem do Austrálie nepocestuji," uvedl Moya na Twitteru. "Budu turnaj sledovat z domova. Zůstanu s rodinou, rodiči a dětmi kvůli cholostivé situaci, kterou teď s virem ve Španělsku prožíváme."

Účastníky Australian Open čeká po příjezdu do Melbourne dvoutýdenní karanténa a poté život v bublině. Turnaj začne 8. února.

After speaking with Rafa,we have decided that I won’t travel to Australia with the team.I will follow the tournament from home and will stay with my family, parents and kids due to the delicate situation that Spain is living with the https://t.co/R5x6nwnXPZ of luck to the team!!