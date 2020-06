Strýček Toni: Kalendář ATP je nereálný hlavně pro veterány. Rafa zvažuje, které turnaje vynechá

Nadal by měl během dvou měsíců obhajovat triumfy na obou grandslamech a také na Masters v Římě. Jenže pro 34letého Španěla by mohl být nahuštěný program, který má tenisové dění od březnové pauzy zase nastartovat, likvidační. Antukový král tak zřejmě bude muset některé z velkých podniků vynechat, možná i jeden ze slavných grandslamů.

"Mluvil jsem s Rafou a pořád váhá nad tím, které turnaje hrát. Ten turnajový program je nereálný, obzvláště pro starší hráče, kteří prostě nemůžou hrát tolik týdnů v kuse. Myslím si, že to od ATP není fér. Takový hrací plán je absolutně proti Rafovi a třeba Novakovi (Djokovičovi). Oni pro tenis udělali hodně, proto mě překvapuje, jak to ATP naplánovala. Je nemožné během měsíce odehrát US Open, Řím, Madrid a French Open," uvedl Toni Nadal.

Není tak vyloučena možnost, že Nadal skutečně jeden z grandslamů vynechá, o čemž se už dlouho hovoří. Většina je nakloněná tomu, že kdyby si musel vybrat, zvolí rodák z Manacoru pařížskou antuku, kde 12 z 15 startů přetavil v triumf.

"Bylo by dobré, kdyby se proti momentálnímu kalendáři něco podniklo, protože není možné podat stoprocentní výkony na tolika turnajích během tak krátké doby. Zároveň bych nějak upravil žebříčkové body, když je program po pauze tak hektický," zlobil se bývalý kouč španělské tenisové ikony.