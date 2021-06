Nadal chce dopřát tělu odpočinek. Nebude startovat ve Wimbledonu ani na olympijských hrách

Rafael Nadal před necelým týdnem prožil obrovské zklamání. Na French Open, kde 13krát triumfoval a byl největším favoritem, vypadl v semifinále s Novakem Djokovičem a utrpěl teprve svou třetí porážku na pařížské antuce. Djokovič následně v neděli slavil triumf a dotáhl se na rekordmany v počtu grandslamových trofejí Nadala a Rogera Federera na rozdíl jediného titulu.

Pětatřicetiletý Španěl se možná i kvůli pařížskému zklamání rozhodl vynechat nejbližší turnaje, včetně slavného Wimbledonu (triumfy 2008 a 2010) a olympijských her v Tokiu, na kterých v minulosti získal zlato ve dvouhře (Peking 2008) i čtyřhře (Rio de Janeiro 2016). Hlavním důvodem je ovšem "únava materiálu".

"Ahoj všichni, rozhodl jsem se, že se letos nezúčastním Wimbledonu ani olympijských her v Tokiu. Takové rozhodnutí nikdy není snadné, ale musím poslouchat své tělo. Konzultoval jsem to s týmem a je to správné rozhodnutí," napsal rodák z Manacoru na sociální sítě.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021

"Mým cílem je si co nejvíce prodloužit kariéru a dělat dál to, co mě činí šťastným, a to je hrát nejlepší tenis a plnit si profesionální i osobní cíle. Bohužel jsou mezi Roland Garros a Wimbledonem jen dva týdny pauzy a to mému tělu po vždycky náročném antukovém jaru nestačí. Olympiáda pro mě vždycky hodně znamenala a byla pro mě jako pro sportovce prioritou. Každý si chce olympiádu aspoň jednou zažít, mně se to povedlo třikrát a měl jsem i tu čest být vlajkonošem naší země," dodal.

Hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje světa je na programu od 28. června do 11. července, olympijské hry by měly tenisové soutěže uspořádat od 24. července do 1. srpna.